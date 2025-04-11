Стоимость золота достигла рекордного значения в $3240
11 апреля 202509:18
Цены на золото установили новый рекорд, следует из данных торгов на бирже Comex.
В 08:25 мск стоимость фьючерса на драгметалл с поставкой в июне выросла на 1,75%. Цена золота достигла $3232,97 за тройскую унцию.
При этом в ходе торгов котировки поднимались до рекордного уровня, стоимость взлетала до $3240,2.
Между тем аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева посоветовала россиянам, которые располагают крупными денежными суммами, рассмотреть возможность хранения средств в золоте, фондах, недвижимости, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru