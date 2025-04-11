Верховный суд признал право на компенсацию за спам-звонки

Коллегия указала, что распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе по телефону, допустимо только при предварительном согласии абонента (адресата) на получение рекламы.

«Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием», — говорится в документе.

Мужчина в своем иске отметил, что звонки доставили ему неудобство, отвлекали от дел, причиняли беспокойство и нравственные страдания, и потребовал компенсации морального вреда в пять тысяч рублей. При этом банк объяснил, что номер истца по ошибке попал в список давших согласие на получение рекламных сообщений.

Суды трех инстанций при разбирательстве встали на сторону финансовой организации. При этом Верховный суд решил, что банк виновен в причинении морального вреда, пока не доказано обратное. Дело направлено на пересмотр.

Ранее Верховный суд установил, что родители обязаны платить коммунальные платежи за детей до их совершеннолетия, даже если члены семьи не живут вместе, пишет 360.ru.

