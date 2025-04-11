Верховный суд признал право на компенсацию за спам-звонки
Верховный суд признал право на компенсацию морального вреда за навязчивые спам-звонки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на определение коллегии по гражданским делам.
В суде рассмотрели дело москвича, которому звонил банк «Русский Стандарт» с предложениями оформить кредит. Мужчина не является клиентом этой организации. Он направил банку письменную претензию, попросив прекратить звонки, однако они продолжились.
Коллегия указала, что распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе по телефону, допустимо только при предварительном согласии абонента (адресата) на получение рекламы.
«Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием», — говорится в документе.
Мужчина в своем иске отметил, что звонки доставили ему неудобство, отвлекали от дел, причиняли беспокойство и нравственные страдания, и потребовал компенсации морального вреда в пять тысяч рублей. При этом банк объяснил, что номер истца по ошибке попал в список давших согласие на получение рекламных сообщений.
Суды трех инстанций при разбирательстве встали на сторону финансовой организации. При этом Верховный суд решил, что банк виновен в причинении морального вреда, пока не доказано обратное. Дело направлено на пересмотр.
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