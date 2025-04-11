МИД РФ заявил о готовности к диалогу с Киевом с учетом современных реалий

Россия открыта к серьезным предложениям по прямым переговорам с Украиной, учитывающим текущие реалии. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с РИА Новости.

«Российская сторона открыта к обсуждению серьезных и реалистичных предложений, учитывающих современные реалии и ведущих к устранению первопричин украинского кризиса и достижению... всеобъемлющего, справедливого и прочного мира», - подчеркнул дипломат.

Как отметил Полищук, киевские власти не готовы к этому. Дипломат напомнил, что украинская сторона вышла из прямых переговоров с РФ, которые велись в 2022 году, и установила самозапрет на ведение обсуждений с Москвой.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что страна готова к серьезному и практическому диалогу по Украине, но не позволит использовать переговорный процесс для укрепления военного потенциала Киева, пишет 360.ru.

