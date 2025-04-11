Над Курской областью уничтожили еще два беспилотника

Два беспилотника ВСУ ликвидировали над территорией Курской области. Об этом рассказали в Минобороны.

«Около 06.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — подчеркнули в ведомстве.

Минувшей ночью в Курской области сбили 25 дронов ВСУ, пишет 360.ru. Еще пять БПЛА уничтожили над Белгородской областью.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиКурская ОбластьМинобороны

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