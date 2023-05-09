Военкор предупредил о возможном контрнаступлении ВСУ в ближайшие часы
Украинские войска могут перейти к активным действиям в ближайшие часы, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.
Он допустил, что ВСУ начнут контрнаступление в ближайшие несколько часов или суток. По его словам, украинская армия попытается прорваться на нескольких направлениях.
Приоритетом для ВСУ является южный фронт, уточнил военкор. Он отметил, что на этом направлении наблюдается скопление сил противника.
«В принципе, есть ясность, где и какими средствами пойдут», - добавил Котенок.
В эфире телеканала «Рада» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что у Киева нет окончательного плана контрнаступления, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru