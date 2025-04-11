Собчак оштрафовали за неоплату другого штрафа
Журналистку Ксению Собчак оштрафовали за неоплату другого административного штрафа в срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд в Москве.
Как отметили в учреждении, было вынесено постановление о назначении Собчак административного наказания. Сумма взыскания не уточняется, пишет Ura.ru. За что журналистка ранее получила штраф, неизвестно.
Согласно Административному кодексу, за неуплату административного штрафа вовремя предусмотрено взыскание в двукратном размере суммы невыплаченного, но не менее тысячи рублей, либо до пятнадцати суток административного ареста или обязательные работы на срок до 50 часов.
Ранее суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал компанию «Манила», совладельцем которой является Ксения Собчак, выплатить 1 млн рублей в пользу частной предпринимательницы Веры Абель из-за нарушения прав на товарный знак.
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