В ДТП в Якутии погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП близ города Алдан в Якутии. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

По данным ведомства, авария произошла в пяти километрах от города в сторону Нерюнгри.

«В ходе взаимодействия установлено, что произошло лобовое столкновение автомобилей Тойота Приус и КАМАЗ», — указали в МЧС.

При аварии погибли пять пассажиров легкового авто. Водитель грузовика не пострадал. К работам на месте ЧП привлекали 15 специалистов и пять единиц техники.

Ранее на трассе в Курганской области столкнулись Lada Kalina и грузовой Renault с прицепом, водитель легковушки погиб, пишет Ura.ru.

