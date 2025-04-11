В ДТП в Якутии погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП близ города Алдан в Якутии. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
По данным ведомства, авария произошла в пяти километрах от города в сторону Нерюнгри.
«В ходе взаимодействия установлено, что произошло лобовое столкновение автомобилей Тойота Приус и КАМАЗ», — указали в МЧС.
При аварии погибли пять пассажиров легкового авто. Водитель грузовика не пострадал. К работам на месте ЧП привлекали 15 специалистов и пять единиц техники.
Ранее на трассе в Курганской области столкнулись Lada Kalina и грузовой Renault с прицепом, водитель легковушки погиб, пишет Ura.ru.
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