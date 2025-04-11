Балерина Волочкова обвинила депутатов Госдумы в «обдирании народа» штрафами

Она назвала введение нового штрафа абсурдным и «обдираловкой народа».

«Вы хотите с народа собирать штрафы за слова? Люди еле сводят концы с концами, а вы штрафами угрожаете», — обратилась артистка к парламентариям.

Ранее суд решил не блокировать YouTube-канал Ивлеевой из-за видео с нецензурной лексикой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

