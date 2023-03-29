В Британии заговорили о крахе Украины после заявления Зеленского об Артемовске

Пользователи отреагировали на интервью президента Украины Владимира Зеленского агентству Associated Press. Он заявил, что поражение в Артемовске приведет к усилению давления международного сообщества на Киев и росту сторонников компромисса с Россией.

Комментаторы отметили, что украинскому лидеру стоило хорошо подумать, прежде чем заключать сделку с Западом.

«А теперь все - наступает крах твоей стране", - написал один из читателей.

По мнению комментаторов, Зеленский начинает понимать бессмысленность противостояния с Россией. Пользователи напомнили, что из-за амбиций президента погибли тысячи украинцев.

Генеральный штаб ВСУ признал успехи российских войск в битве за Артемовск, передает НСН.

