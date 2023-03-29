В Британии заговорили о крахе Украины после заявления Зеленского об Артемовске
Украина столкнется с тяжелыми последствиями в случае утраты Артемовска (Бахмут). Такое мнение высказали читатели сайта британской газеты Daily Mail.
Пользователи отреагировали на интервью президента Украины Владимира Зеленского агентству Associated Press. Он заявил, что поражение в Артемовске приведет к усилению давления международного сообщества на Киев и росту сторонников компромисса с Россией.
Комментаторы отметили, что украинскому лидеру стоило хорошо подумать, прежде чем заключать сделку с Западом.
«А теперь все - наступает крах твоей стране", - написал один из читателей.
По мнению комментаторов, Зеленский начинает понимать бессмысленность противостояния с Россией. Пользователи напомнили, что из-за амбиций президента погибли тысячи украинцев.
Генеральный штаб ВСУ признал успехи российских войск в битве за Артемовск, передает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 128 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 597 / сут.
- Госдеп: США работают над сохранением ДСНВ
- Глава МАГАТЭ Гросси намерен обеспечить безопасность Запорожской АЭС
- Певица Наргиз продает в интернете права на свою песню за 123 тыс. руб.
- В Британии заговорили о крахе Украины после заявления Зеленского об Артемовске
- Власти Бурятии выясняют причины нанесения увечий актером на сцене театра
- Ниинистё: Финляндия может вступить в НАТО до конца этой недели
- СМИ: в России могут ухудшиться условия по ипотеке
- Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России
- Собянин опроверг слухи о новой мобилизации в Москве
- Генштаб ВСУ признал успех российских войск в битве за Артемовск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru