Депутат предостерег от подорожания при увеличении отпуска до 35 дней

Рост ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 дней может привести к удорожанию товаров и услуг. Такое мнение высказал в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Максим Иванов.

Он отметил, что дополнительные выходные создадут нагрузку для предприятий, особенно малого бизнеса и сферы обслуживания. В итоге, по словам парламентария, это может отразиться на цене продуктов и услуг — от булочки в кафе до литра молока в магазине.