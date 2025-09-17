Депутат предостерег от подорожания при увеличении отпуска до 35 дней
Рост ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 дней может привести к удорожанию товаров и услуг. Такое мнение высказал в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Максим Иванов.
Он отметил, что дополнительные выходные создадут нагрузку для предприятий, особенно малого бизнеса и сферы обслуживания. В итоге, по словам парламентария, это может отразиться на цене продуктов и услуг — от булочки в кафе до литра молока в магазине.
Иванов напомнил, что Россия уже входит в число мировых лидеров по количеству выходных: в 2025 году их будет 118 при пятидневной рабочей неделе.
При этом он предложил рассматривать продление отпуска как стимулирующую меру для отдельных категорий. В частности, депутат считает возможным увеличить его до 35 дней для семей с тремя и более детьми, передает «Радиоточка НСН».
