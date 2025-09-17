Россиянину в США назначили слушание в миграционном суде

Задержанный в США россиянин Денис Постовой должен предстать перед миграционным судом после того, как его арестовала иммиграционная и таможенная полиция (ICE) за предполагаемые нарушения условий пребывания в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Уильяма Коффилда.

По словам юриста, защита будет добиваться освобождения Постового из-под стражи ICE и рассчитывает, что слушание по вопросу залога состоится в ближайшие недели.