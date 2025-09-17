Россиянину в США назначили слушание в миграционном суде
Задержанный в США россиянин Денис Постовой должен предстать перед миграционным судом после того, как его арестовала иммиграционная и таможенная полиция (ICE) за предполагаемые нарушения условий пребывания в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Уильяма Коффилда.
По словам юриста, защита будет добиваться освобождения Постового из-под стражи ICE и рассчитывает, что слушание по вопросу залога состоится в ближайшие недели.
Ранее суд США постановил перевести россиянина под домашний арест до начала основного процесса. Постовой должен был находиться в доме своего знакомого во Флориде.
Американский минюст утверждает, что 44-летний Постовой занимался незаконным экспортом микроэлектроники, якобы предназначенной для военных нужд, включая производство беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
