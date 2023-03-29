Ветеран США Дрейвен: Солдаты ВСУ бегут с позиций, так как не хотят воевать

Вооруженные силы Украины слабо мотивированы, несмотря на все попытки западной пропаганды навязать обратное. Такое заявление сделал ветеран Соединенных Штатов и писатель Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter.

Он отметил, что миф об украинских солдатах о том, что они сражаются добровольно, «трещит по швам». По словам Дрейвена, воевать хотят только президент Украины Владимир Зеленский и его западные союзники.

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Ранее, 27 марта, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что ситуация на Артемовском направлении в Донецкой народной республике критическая для украинской армии. По его словам, Киев «бросает в мясорубку» даже самые элитные подразделения.

Как сообщала британская газета Sunday Times, ВСУ несут потери в живой силе в боях за Артемовск до 200 военных в сутки. По данным издания, именно внушительные потери украинских военных могут вынудить Киев отдать приказ об отступлении из города, сообщает НСН.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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