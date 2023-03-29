Вооруженные силы Украины слабо мотивированы, несмотря на все попытки западной пропаганды навязать обратное. Такое заявление сделал ветеран Соединенных Штатов и писатель Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter.

Он отметил, что миф об украинских солдатах о том, что они сражаются добровольно, «трещит по швам». По словам Дрейвена, воевать хотят только президент Украины Владимир Зеленский и его западные союзники.