СМИ: Два командира «Хезболлы» погибли при авиаударе Израиля по Ливану
Истребители израильских ВВС нанесли удар по городу Баальбек на востоке Ливана, сообщил телеканал Al Hadath. По его данным, в результате атаки погибли два представителя военного руководства «Хезболлы» и еще один боец движения.
Авианалет был совершен по району Эль-Асира, расположенному рядом с мечетью. Удар пришелся на время траурных мероприятий в память о жертвах израильской атаки 17 сентября 2024 года, когда при подрыве устройств связи погибли 37 человек и более 3,6 тысяч получили ранения. Среди пострадавших тогда было много командиров среднего звена «Хезболлы».
Лидер шиитского движения Наим Касем в телеобращении заявил, что Израиль не достиг цели, пытаясь лишить группировку руководящего состава.
По его словам, новое поколение бойцов продолжит сопротивление «агрессии и оккупации», передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru