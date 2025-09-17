СМИ: Два командира «Хезболлы» погибли при авиаударе Израиля по Ливану

Истребители израильских ВВС нанесли удар по городу Баальбек на востоке Ливана, сообщил телеканал Al Hadath. По его данным, в результате атаки погибли два представителя военного руководства «Хезболлы» и еще один боец движения.

Авианалет был совершен по району Эль-Асира, расположенному рядом с мечетью. Удар пришелся на время траурных мероприятий в память о жертвах израильской атаки 17 сентября 2024 года, когда при подрыве устройств связи погибли 37 человек и более 3,6 тысяч получили ранения. Среди пострадавших тогда было много командиров среднего звена «Хезболлы».

СМИ: Среди вооружения «Хезболлах» нашли посылки USAID

Лидер шиитского движения Наим Касем в телеобращении заявил, что Израиль не достиг цели, пытаясь лишить группировку руководящего состава.

По его словам, новое поколение бойцов продолжит сопротивление «агрессии и оккупации», передает «Радиоточка НСН».

