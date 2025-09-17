Путин посмертно наградил сотрудников скорой помощи из Ярославской области

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Луки Крымского троих сотрудников скорой помощи из Ярославской области, погибших при исполнении служебного долга.

Высокой награды удостоены фельдшеры Наталия Панова и Светлана Глухова, а также водитель Сергей Сивков. В документе говорится, что они проявили самоотверженность при выполнении профессиональных обязанностей.

Путин наградил врачей, продолживших операцию во время землетрясения на Камчатке

Трагедия произошла в 2022 году, когда машина скорой помощи, направлявшаяся на вызов, столкнулась с бензовозом и легковым автомобилем. В результате аварии вспыхнул пожар, огонь перекинулся на жилые дома. Все трое медиков погибли.

По данным регионального департамента здравоохранения, погибшие работали в Ярославской центральной районной больнице, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВрачиНаградаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры