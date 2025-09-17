Путин посмертно наградил сотрудников скорой помощи из Ярославской области

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Луки Крымского троих сотрудников скорой помощи из Ярославской области, погибших при исполнении служебного долга.

Высокой награды удостоены фельдшеры Наталия Панова и Светлана Глухова, а также водитель Сергей Сивков. В документе говорится, что они проявили самоотверженность при выполнении профессиональных обязанностей.