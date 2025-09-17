Ограничения для госслужащих на отдых заграницей объясняются тем, что в условиях проведения спецоперации на Украине они становятся приоритетным объектом для провокаций иностранных разведок. Об этом НСН заявил член научного совета при Совбезе России, политолог Андрей Манойло.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал членов правительства отдыхать в России, указав на то, что кто-то из них, в отличие от депутатов, слишком «увлекается» заграницей. «Понятно, чем это закончится», - указал, но не уточнил председатель ГД. По мнению Манойло, такие поездки опасны возможными провокациями в отношении госслужащих.