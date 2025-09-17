Беспокойство Володина заграничным отдыхом министров объяснили риском провокаций
Членам российского правительства следует быть гораздо более осторожными за границей, чем рядовым госслужащим, поскольку провокации в их адрес нанесут гораздо больший ущерб интересам России, сказал НСН Андрей Манойло.
Ограничения для госслужащих на отдых заграницей объясняются тем, что в условиях проведения спецоперации на Украине они становятся приоритетным объектом для провокаций иностранных разведок. Об этом НСН заявил член научного совета при Совбезе России, политолог Андрей Манойло.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал членов правительства отдыхать в России, указав на то, что кто-то из них, в отличие от депутатов, слишком «увлекается» заграницей. «Понятно, чем это закончится», - указал, но не уточнил председатель ГД. По мнению Манойло, такие поездки опасны возможными провокациями в отношении госслужащих.
«Для госслужащих есть перечень зарубежных стран, куда разрешается ездить во время отпуска: к ним относятся Китай, Вьетнам, Куба и так далее. И есть список, куда не рекомендуется: это Великобритания, Германия и почти весь коллективный Запад). Конечно, есть некоторые исключения, но перечень этих исключений меняется. Решение принимает обычно начальник подразделения, в котором работает госслужащий. О тотальных запретах выезда за рубеж я не слышал - их, скорее всего, нет даже для носителей гостайны. То, что сказал Володин, связано не с тем, что отдельно взятые госслужащие выезжают на отдых за рубеж в дорогие страны, где тратят очень много, хотя могли бы потратить деньги внутри России. Дело в том, что госслужащий, если он обладает высоким статусом и является носителем гостайны и госсекретов, — приоритетный объект для провокаций иностранных разведок. Выезжая на отдых за рубеж, он становится для этих разведок более доступным. В условиях спецоперации России на Украине значительная часть коллективного Запада настроена к России враждебно, поэтому лучше не рисковать, и Володин абсолютно правильно обращает внимание на это», — сказал Манойло.
Аналогичные рекомендации касаются и членов правительства, причем им за границей следует быть гораздо более внимательными, подчеркнул собеседник НСН.
«Для членов правительства такие же рекомендации. Это такие же госслужащие, как и другие чиновники, относящиеся к этой категории. Их деятельность регулирует закон о госслужбе и подзаконные нормативные акты. Но здесь важно понимать — если в отношении рядового госслужащего западные спецслужбы проведут провокацию, то этот инцидент, конечно, нанесет ущерб России, но будет локальным. А если то же самое случится с министром, то на какое-то время будет обезглавлена целая отрасль. В нынешних условиях члены правительства являются приоритетными объектами провокаций со стороны иностранных спецслужб, и в этом отношении они должны вести себя гораздо более аккуратно, чем рядовые госслужащие», — добавил политолог.
В заключение Манойло пояснил, в каких ситуациях введенные меры могут быть ужесточены.
«Запреты вводятся на основании инцидентов. Если угрозы организации провокаций в отношении российских госслужащих за рубежом поднимаются, то могут ужесточаться и меры запретительного характера. Список стран, куда не рекомендуется ездить госслужащим (а это равносильно приказу), может расширяться. Основанием для этого может быть повышение враждебности со стороны того или иного государства, а также участившиеся провокации в отношении российских чиновников, которые могут быть совершенно любыми», — подытожил он.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что курские чиновники в дальнейшем будут обязаны сообщать о своих выездах за границу, соответствующие изменения будут внесены в областные нормативные акты.
