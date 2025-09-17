Умер бывший депутат Госдумы Руслан Гостев

На 81-м году жизни скончался бывший депутат Госдумы от Воронежской области Руслан Гостев. О его смерти после продолжительной болезни сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Глава области назвал Гостева «исключительно достойным гражданином» и подчеркнул, что память о нем сохранится в регионе и в стране.