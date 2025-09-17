Умер бывший депутат Госдумы Руслан Гостев

На 81-м году жизни скончался бывший депутат Госдумы от Воронежской области Руслан Гостев. О его смерти после продолжительной болезни сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Глава области назвал Гостева «исключительно достойным гражданином» и подчеркнул, что память о нем сохранится в регионе и в стране.

Руслан Гостев занимал депутатский мандат с 1993 по 2016 год, входя в состав Госдумы шести созывов. Он родился в 1945 году в Поти, окончил Воронежский педагогический университет, получил ученую степень доктора исторических наук и звание профессора.

До начала политической карьеры работал в системе комсомола и преподавал в вузах Воронежа. В 1990-1991 годах был секретарем обкома КПСС, а с 1993 по 2008 год возглавлял воронежское отделение КПРФ. Политику завершил после поражения на выборах в Госдуму 2016 года, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
