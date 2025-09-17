Экономист БКС исключил резкое укрепление рубля к доллару до конца года
Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров заявил, что вероятность укрепления рубля к доллару на 10% и более до конца 2025 года равна нулю. Такое мнение он высказал на пресс-конференции холдинга, отвечая на вопрос «Газеты.Ru».
По словам эксперта, курс формируется балансом спроса и предложения. Укрепление национальной валюты возможно только при резком росте экспортных цен или при значительном сокращении импорта. Однако оба сценария в ближайшие месяцы маловероятны.
Федоров отметил, что предложение валюты может увеличиться лишь в случае, если участники рынка начнут массово продавать иностранные активы. Еще один вариант — двукратное сокращение импорта, что также представляется нереалистичным.
К 12:52 мск 17 сентября доллар на внебиржевом рынке стоил 83,18 рубля. С начала года он подешевел примерно на 19–20 рублей, или на 18-20%, передает «Радиоточка НСН».
