СМИ: Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком

Самолет президента США Дональда Трампа во время полета в Великобританию допустил опасное сближение с пассажирским авиалайнером над Нью-Йорком. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, ситуацию заметил авиадиспетчер и дал команду экипажу гражданского судна изменить курс, чтобы избежать столкновения.