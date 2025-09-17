СМИ: Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком

Самолет президента США Дональда Трампа во время полета в Великобританию допустил опасное сближение с пассажирским авиалайнером над Нью-Йорком. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, ситуацию заметил авиадиспетчер и дал команду экипажу гражданского судна изменить курс, чтобы избежать столкновения.

Украина и Эпштейн: Какого шоу ждут от встречи Трампа и Стармера в Британии

Трамп прибыл в Великобританию вечером 16 сентября с государственным визитом.

Это его второй визит подобного уровня: первый состоялся в 2019 году, в период его первого президентского срока, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СамолетДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры