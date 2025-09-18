В России признали оскорбительным слово «овца»
18 сентября 202500:01
В Пермском крае региональный суд признал оскорбительным слово «овца», сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».
На заседании было рассмотрено исковое заявление местной жительницы о компенсации морального вреда. Ответчиком выступала другая женщина.
Суд первой инстанции оставил требования истицы без удовлетворения, указав, что употребленное в адрес женщины слово не относится к бранным. Однако в ходе лингвистической экспертизы было установлено, что в контекст слово «овца» имело негативно-оценочное значение.
Ответчица должна выплатить 20 тысяч рублей.
