В России признали оскорбительным слово «овца»

В Пермском крае региональный суд признал оскорбительным слово «овца», сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

На заседании было рассмотрено исковое заявление местной жительницы о компенсации морального вреда. Ответчиком выступала другая женщина.

Суд первой инстанции оставил требования истицы без удовлетворения, указав, что употребленное в адрес женщины слово не относится к бранным. Однако в ходе лингвистической экспертизы было установлено, что в контекст слово «овца» имело негативно-оценочное значение.

Ответчица должна выплатить 20 тысяч рублей.

