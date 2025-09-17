В ФСБ объяснили, как противостоять интернет-вербовке
Киевские структуры все чаще используют социальные сети для привлечения исполнителей терактов на территории России. Об этом сообщили в эфире ОТР.
Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в сфере безопасности Сергей Храпач отметил, что закрытие соцсетей не станет эффективным решением, так как блокировки всегда можно обойти. По его словам, запреты лишь подогревают интерес, поэтому бороться с проблемой следует другими методами.
Храпач подчеркнул, что основное внимание нужно уделять людям, которых пытаются вовлечь в противоправные действия. Он считает, что речь чаще идет не о идейных противниках власти, а о запутавшихся гражданах, попавших под влияние вербовщиков.
Ранее в этот день стало известно о задержании ФСБ гражданина одной из африканских стран по подозрению в шпионаже в интересах Украины. По данным спецслужбы, он поддерживал связь с представителем Главного управления разведки минобороны Украины через Telegram, передает «Радиоточка НСН».
