В ФСБ объяснили, как противостоять интернет-вербовке

Киевские структуры все чаще используют социальные сети для привлечения исполнителей терактов на территории России. Об этом сообщили в эфире ОТР.

Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в сфере безопасности Сергей Храпач отметил, что закрытие соцсетей не станет эффективным решением, так как блокировки всегда можно обойти. По его словам, запреты лишь подогревают интерес, поэтому бороться с проблемой следует другими методами.

По примеру Долиной: Как покупатели теряют квартиры из-за мошенников

Храпач подчеркнул, что основное внимание нужно уделять людям, которых пытаются вовлечь в противоправные действия. Он считает, что речь чаще идет не о идейных противниках власти, а о запутавшихся гражданах, попавших под влияние вербовщиков.

Ранее в этот день стало известно о задержании ФСБ гражданина одной из африканских стран по подозрению в шпионаже в интересах Украины. По данным спецслужбы, он поддерживал связь с представителем Главного управления разведки минобороны Украины через Telegram, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
ТЕГИ:РоссиянеМошенникиФСБ

