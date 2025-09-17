В ФСБ объяснили, как противостоять интернет-вербовке

Киевские структуры все чаще используют социальные сети для привлечения исполнителей терактов на территории России. Об этом сообщили в эфире ОТР.

Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в сфере безопасности Сергей Храпач отметил, что закрытие соцсетей не станет эффективным решением, так как блокировки всегда можно обойти. По его словам, запреты лишь подогревают интерес, поэтому бороться с проблемой следует другими методами.