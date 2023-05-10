«В ближайшие часы»: Киев получил от Запада все необходимое для начала контрнаступления
В США заявили, что Киев готов к проведению успешных атак, на Украине не спешат раскрывать свои планы, а в Москве готовы к любому сценарию.
Спецоперация на Украине продолжается на фоне ожиданий контрнаступления Киева. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли заявил, что Украина получила все необходимое вооружение для проведения атаки.
«Как я уже неоднократно говорил, речь не только об оружии, но также и об обучении. По моей оценке, у них есть все необходимое по этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными», - отметил он.
До этого США объявили о выделении Киеву долгосрочной военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов.
При этом вечером 9 мая военный корреспондент Юрий Котенок заявил о возможной попытке контрнаступления ВСУ уже в ближайшие часы или сутки.
По его данным, украинская армия готова к контрнаступлению сразу на нескольких направлениях, но Вооруженные силы России имеют ясность, где именно и с помощью каких средств начнется «долгожданный» прорыв.
«Приоритет — южный (Приазовский) фронт», — написал он в своем Telegram-канале.
В Киеве же по-прежнему дают противоречивые оценки происходящему. Так, накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что Украина не имеет итогового плана контрнаступления ВСУ.
По его словам, варианты развития событий находятся в разработке. Окончательный план еще не утвержден. Данилов уточнил, что Киев будет принимать решения в зависимости от обстоятельств.
По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», Украина планировала начать контрнаступление 9 мая. Военкоры отметили, что в ближайшие дни ожидают от противника активных действий.
При этом эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов сообщил, что украинское командование подготовило около 80 тысяч бойцов к проведению контрнаступательной операции. По его словам, обещанная Западом техника не позволит «убрать под броню» весь личный состав, которого «явно мало» для проведения успешной операции.
В тот же день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не станет вопросом «одной недели, одного дня или месяца». По его словам, это вопрос «многих событий», поэтому не следует ждать одного решающего сражения или масштабной и зрелищной операции, как «в голливудском фильме».
«Так не бывает. С учётом интенсивности и масштаба... с учётом ресурсов, которые Россия сюда вкладывает, в том числе и мобилизованными, — это ряд мер», — объяснил Подоляк.
Так, российские силы задействовали оперативно-тактические комплексы «Искандер» для поражения объектов и остановки наступления украинской армии, сообщает «Русская весна». 8 мая ракеты были применены для удара под Харьковом, где была концентрация войск Украины, готовых начать наступление.
Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, оценивая обстановку в Артемовске (Бахмуте) отмечал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется на других направлениях, если российские силы продолжат штурм Артемовска.
«Если мы просто будем как можно дольше брать Артемовск, то в любом случае это не приведёт к тому, что они отменят свое контрнаступление. Если мы будем Артемовск брать до 2025 года — это не значит, что Украина наступать не будет. На других направлениях будет наступать», - отметил он.
Говоря о возможных направлениях контрнаступления, военные эксперты все чаще упоминают Запорожскую область. Так, 5 мая временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что наступление украинских войск в Запорожской области произойдет в ближайшие дни или часы. По его словам, об этом говорит сосредоточение значительного числа формирований Вооруженных сил Украины у линии боевого соприкосновения.
«По информации от наших людей в Запорожье, Днепропетровске и других городах, где борются с режимом, а также информации с беспилотников – противник подтягивает силы», - отметил Балицкий.
Со своей стороны, эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в беседе с НСН заявил, что контрнаступление украинской армии началось и сейчас выражается в небольших ударах по российской гражданской инфраструктуре.
«Этими атаками, атакой на Кремль активная фаза наступления ВСУ, на мой взгляд, началась. Это такая тактика, не сразу резко бросать все силы в бой, а действовать методом таких небольших ударов. Почему эти объекты подвергаются ударам? Если ударить по зданию, то возникнет пожар, который быстро потушат. А НПЗ – красивая картинка, много огня, долго горит. Украинские удары несут пока больше пиар-эффекта для западных СМИ», - сказал Калмыков после провокаций Киева с беспилотниками.
Собеседник НСН отметил, что ВСУ сложнее наносить удары по военным объектам из-за их защищенности.
«Они ударяют по гражданским объектам. Армия снабжается из других источников. У них своя инфраструктура ГСМ, бензовозы, склады. Военные объекты прикрыты системой ПВО, в отличие от гражданских», - уточнил Калмыков.
Варианты контрнаступления ВСУ в беседе с НСН озвучил депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай. Он допустил осеннее контрнаступление украинских сил, если им весной удастся удержать линию обороны.
«Логика развития событий такая, если наступление противника провалится, то у нас будет возможность перейти в контрнаступление, а когда противник уже потерпел поражение и потерял свои резервы живой силы, то наступление пойдет быстро, стремительно. Такие возможности у нас есть. Поэтому мы ждем серьезное наступление, которое начнется в ближайшие несколько недель, и наша главная задача сдержать его и уничтожить как можно больше живой силы и техники противника. Неблагоприятное развитие событий – противнику удается удержать линию фронта, то тогда в конце лета или осенью можно ожидать еще одну волну наступления, но тогда это будет совсем всё. Оно будет очень слабым, и будет ли вообще - большой вопрос», - сказал он.
Между тем военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц заявил, что начало наступления украинской армии возможно в ближайшие дни, однако для того, чтобы добиться успеха, ВСУ не хватает личного состава, передает «Радиоточка НСН».
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