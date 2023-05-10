«В ближайшие часы»: Киев получил от Запада все необходимое для начала контрнаступления

По его данным, украинская армия готова к контрнаступлению сразу на нескольких направлениях, но Вооруженные силы России имеют ясность, где именно и с помощью каких средств начнется «долгожданный» прорыв.

«Приоритет — южный (Приазовский) фронт», — написал он в своем Telegram-канале.

В Киеве же по-прежнему дают противоречивые оценки происходящему. Так, накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что Украина не имеет итогового плана контрнаступления ВСУ.

По его словам, варианты развития событий находятся в разработке. Окончательный план еще не утвержден. Данилов уточнил, что Киев будет принимать решения в зависимости от обстоятельств.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», Украина планировала начать контрнаступление 9 мая. Военкоры отметили, что в ближайшие дни ожидают от противника активных действий.

При этом эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов сообщил, что украинское командование подготовило около 80 тысяч бойцов к проведению контрнаступательной операции. По его словам, обещанная Западом техника не позволит «убрать под броню» весь личный состав, которого «явно мало» для проведения успешной операции.

В тот же день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не станет вопросом «одной недели, одного дня или месяца». По его словам, это вопрос «многих событий», поэтому не следует ждать одного решающего сражения или масштабной и зрелищной операции, как «в голливудском фильме».

«Так не бывает. С учётом интенсивности и масштаба... с учётом ресурсов, которые Россия сюда вкладывает, в том числе и мобилизованными, — это ряд мер», — объяснил Подоляк.

Так, российские силы задействовали оперативно-тактические комплексы «Искандер» для поражения объектов и остановки наступления украинской армии, сообщает «Русская весна». 8 мая ракеты были применены для удара под Харьковом, где была концентрация войск Украины, готовых начать наступление.

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, оценивая обстановку в Артемовске (Бахмуте) отмечал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется на других направлениях, если российские силы продолжат штурм Артемовска.