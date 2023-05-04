«Будем жечь!»: Рогозин предложил остановить контрнаступление ВСУ ядерным ударом
4 мая 202311:45
Экс-глава «Роскосмоса», военный советник Дмитрий Рогозин спрогнозировал сценарий украинского контрнаступления, а также предложил остановить его, применив ядерное оружие против превосходящего в силах и средствах противника.
«Ожидаем, что первый удар [Украины в ходе контрнаступления] будет нанесен дальнобойными системами HIMARS. Они постараются «выжечь» нашу линию обороны. Второе – мы ждем налета дронов, они их уже активно применяют против нашей первой линии. Затем пойдут тяжелые танки – «Абрамсы», «Леопарды» и прочая всякая нечисть. Ну и с пехотой. Поэтому наша задача сейчас максимально зарыться в укрепрайон, выдержать первый ракетный удар, укрыть и минимизировать потери личного состава от удара роя дронов, и затем встретить танки», - сказал Рогозин в видео, опубликованном в своем телеграм-канале.
Необходимость применения ядерного оружия Рогозин объясняет неравными силами в пользу противника.
«В соответствии с нашей доктриной мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия, потому что оно как раз для этого и существует. «Великий уравнитель» для того момента, когда явное несоответствие в силах и средствах обычных вооружений в пользу противника, поэтому наилучшим методом для того, чтобы разрушить его наступление ТЯО. С понятными, конечно, последствиями, но другого варианта, мне кажется, на сегодняшний момент нет», - подытожил он.
Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов и член-корреспондент Академии военных наук Владимир Козин в беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» назвали оружие, способное уничтожить киевский режим.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru