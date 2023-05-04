«Нервы сдадут»: Россия обещает Киеву печальные последствия в связи с началом наступления ВСУ
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что наступление ВСУ фактически началось, ожидается активная фаза. Российская сторона готова к любому сценарию.
Контрнаступления ВСУ ждут с начала весны. Военные эксперты строят предположительные сценарии действий украинской армии, аналитики прогнозируют исходы и последствия. Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что наступление ВСУ уже фактически началось.
«Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, мы видим высочайшую активность внутри и по периметрам нашего фронта. При этом, если внутри наш фронт мы контролируем, то по периметру, к сожалению, ситуация выглядит, скажем так, не лучшим образом. И поэтому наши фланги — на вопрос, насколько они надёжны, я пока промолчу из вежливости», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.
Также он отметил, что у ВСУ люди и снаряды — в безлимите, пожаловавшись на «снарядный голод» вагнеровцев. По его словам, активная фаза наступления армии Украины может начаться уже в ближайшие дни.
Позже вечером тревожные новости пришли от главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, который сообщил, что украинская армия начала атаку на ореховском направлении в Запорожской области.
«Сегодня вечером после массированной артподготовки бронегруппа боевиков ВСУ снова пошла в наступление южнее Орехова. Что это - разведка боем, попытка прорыва или так долго ожидаемое полномасштабное наступление, - говорить рано»», - написал он в Telegram-канале.
По словам Рогова, российские мотострелки и разведка на первой линии обороны встретили противника прицельным огнем. Спустя почти час он поспешил сообщить, что российские силы отразили атаку ВСУ. Подразделения ВСУ отступили на исходные позиции, уточнил он.
Со своей стороны, военный аналитик Алексей Леонков оценил шансы ВСУ деблокировать Артемовск в ходе планируемого контрнаступления. По его словам, если такая попытка будет предпринята, неизвестно, окажется ли она удачной.
Он отметил, что ВСУ нужно пробить коридор и вывести оставшихся бойцов из города, а для этого необходимо предпринять мощный штурм со стороны Константиновки или Часова Яра, чего не наблюдается.
«Поэтому, думаю, рано или поздно у тех, кто сидит в городе, нервы сдадут», - заключил он.
По данным руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, на данный момент российские подразделения контролируют 53 тысячи квадратных метров Артемовска, при этом украинские войска — около 2,7 квадратного километра.
При этом накануне украинский президент Владимир Зеленский снова предупредил, что скоро Вооружённые силы Украины пойдут в наступление. 3 мая он прибыл с визитом в Финляндию, а поздно вечером покинул страну в неизвестном направлении.
В МИД РФ на фоне всего происходящего, включая атаку беспилотников на Кремль, заявили, что российские Вооруженные силы готовы к любому развитию событий.
«Бездумное и абсолютно безответственное накачивание Киева современными западными вооружениями и поощрение его задумок о контрнаступлении приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта. Хотелось бы предупредить киевский режим и его западных спонсоров насчет неминуемо печальных последствий того, что они замышляют», - выразил российскую позицию замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
В ночь на 4 мая стало известно о серии взрывов в Киеве и Одессе. Местные СМИ сообщили, что пять взрывов прозвучали в Одессе, объявлена воздушная тревога. В столице также подтвердили работу ПВО.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН рассказал, какое оружие может остановить контрнаступление ВСУ.
«Недавно начали применяться высокоточные управляемые авиабомбы, это то, что может остановить любое контрнаступление ВСУ. Но этих бомб нужно в достаточном количестве», - отметил он.
2 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинская армия намерена начать активные действия в ближайшие недели. Дипломат считает, что успех Киева быстро приведет к началу переговоров. За этим наступит устойчивый мир, сказал глава Госдепа.
При этом немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН сообщил, что в Германии грядущее контрнаступление ВСУ считают последним шансом Киева. Если украинское контрнаступление не принесет результатов, Запад во главе с США откажется от дальнейших поставок вооружения и вынудит Киев пойти на переговоры, считает он.
«В Германии есть надежда на то, что у украинцев есть последний большой шанс прорваться благодаря той технике, которая была поставлена. Но если этого прорыва не будет со стороны Украины, если все будет наоборот и состоится российский прорыв, вопрос о целесообразности поставок новых видов оружия будет стоять остро. Придут к выводу, что нужно вести переговоры о примирении или приостановке огня», - объяснил он.
Ключевой для реакции Запада он назвал ситуацию в Артемовске. По его словам, в случае неудачи ВСУ Запад сочтет дальнейшие боевые действия бессмысленными.
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