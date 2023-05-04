«Нервы сдадут»: Россия обещает Киеву печальные последствия в связи с началом наступления ВСУ

Контрнаступления ВСУ ждут с начала весны. Военные эксперты строят предположительные сценарии действий украинской армии, аналитики прогнозируют исходы и последствия. Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что наступление ВСУ уже фактически началось.

«Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, мы видим высочайшую активность внутри и по периметрам нашего фронта. При этом, если внутри наш фронт мы контролируем, то по периметру, к сожалению, ситуация выглядит, скажем так, не лучшим образом. И поэтому наши фланги — на вопрос, насколько они надёжны, я пока промолчу из вежливости», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Также он отметил, что у ВСУ люди и снаряды — в безлимите, пожаловавшись на «снарядный голод» вагнеровцев. По его словам, активная фаза наступления армии Украины может начаться уже в ближайшие дни.

Позже вечером тревожные новости пришли от главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, который сообщил, что украинская армия начала атаку на ореховском направлении в Запорожской области.