В администрации США рассказали, по каким целям в России будет бить Киев

По его словам, целями для атак станут расположения военных, логистические базы и огневые позиции. Отмечается, что Киев «запросил ограниченное разрешение на использование поставляемых США вооружений против неизбежных угроз через границу».

Ранее стало известно, что администрация США намерена дать Украине разрешение на использование РСЗО HIMARS, ракетных системы GMLRS и артиллерии для ударов по территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

