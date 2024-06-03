В администрации США рассказали, по каким целям в России будет бить Киев

Стало известно, что именно станет объектом для ударов Вооруженных сил Украины на территории России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби.

Гагин: Санитарная зона нужна не менее чем на 250 километров вглубь Украины

По его словам, целями для атак станут расположения военных, логистические базы и огневые позиции. Отмечается, что Киев «запросил ограниченное разрешение на использование поставляемых США вооружений против неизбежных угроз через границу».

Ранее стало известно, что администрация США намерена дать Украине разрешение на использование РСЗО HIMARS, ракетных системы GMLRS и артиллерии для ударов по территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:СШАСпецоперацияУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры