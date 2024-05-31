СМИ: США разрешат Украине использовать HIMARS для ударов по территории России
Администрация США намерена дать Украине разрешение на использование РСЗО HIMARS, ракетных системы GMLRS и артиллерии для ударов по территории России. Об этом со ссылкой на американских чиновников пишет The Wall Street Journal.
По данным источников издания, дальнобойные ракеты ATACMS для этих целей использоваться не будут.
Что касается ракет малой дальности, то их будут применять для ударов по командным пунктам, складов с оружием и других объектов на фоне наступления российских войск в Харьковской области.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не изменили свою позицию по применению Киевом американского оружия в конфликте с Россией, по-прежнему не поддерживая удары Украины по территории РФ, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru