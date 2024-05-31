СМИ: США разрешат Украине использовать HIMARS для ударов по территории России

Администрация США намерена дать Украине разрешение на использование РСЗО HIMARS, ракетных системы GMLRS и артиллерии для ударов по территории России. Об этом со ссылкой на американских чиновников пишет The Wall Street Journal.

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По данным источников издания, дальнобойные ракеты ATACMS для этих целей использоваться не будут.

Что касается ракет малой дальности, то их будут применять для ударов по командным пунктам, складов с оружием и других объектов на фоне наступления российских войск в Харьковской области.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не изменили свою позицию по применению Киевом американского оружия в конфликте с Россией, по-прежнему не поддерживая удары Украины по территории РФ, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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