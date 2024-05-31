СМИ: США разрешат Украине использовать HIMARS для ударов по территории России

По данным источников издания, дальнобойные ракеты ATACMS для этих целей использоваться не будут.

Что касается ракет малой дальности, то их будут применять для ударов по командным пунктам, складов с оружием и других объектов на фоне наступления российских войск в Харьковской области.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не изменили свою позицию по применению Киевом американского оружия в конфликте с Россией, по-прежнему не поддерживая удары Украины по территории РФ, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».

