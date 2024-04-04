«Уже не поможет»: ВСУ указали на неактуальность американских истребителей F-16

Отмечается, что российские военные осведомлены о расположении аэродромов, где будут базироваться истребители и боеприпасы. А если завести на Украину большое количество ракет, их надо будет где-то хранить.

ЗАПАД ОБЕЩАЕТ «СКОРО»

В ответ на жалобы НАТО планирует создать фонд в размере $100 миллиардов для поставок оружия Украине в течение пяти лет, пишет Bloomberg.

Также западные партнеры Киева продолжают заверять Украину в том, что все идет по плану, а все обещанное оружие будет поставлено уже в этом году.

Так, власти Нидерландов предоставят Киеву истребители F-16 во второй половине 2024 года, сообщает Reuters со ссылкой на главу Минобороны Кайса Оллонгрен.

Отмечается, что Дания, Нидерланды и США планируют поставить первый из десятков истребителей предстоящим летом после запуска программы подготовки пилотов и безвозмездного предоставления F-16. Первыми Киев получит датские самолеты, позднее за ними прибудут и голландские.

Кроме того, Нидерланды предоставят Украине 150 миллионов евро на финансирование управляемых ракет «воздух-земля», которые могут быть запущены с F-16, и 200 миллионов евро на современные разведывательные беспилотники.

Соединенные Штаты также уверены, что Украина получит американские истребители F-16 уже в этом году. Об этом ранее заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. При этом он не обозначил конкретных сроков поставки боевых машин.

До этого сообщалось, что первая группа украинских летчиков завершит в США обучение управлению истребителями F-16 к лету 2024 года.