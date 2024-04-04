«Уже не поможет»: ВСУ указали на неактуальность американских истребителей F-16
В Вооруженных силах Украины считают, что американские истребители могли изменить ситуацию на поле боя в прошлом году, а теперь уже не помогут. Запад продолжает переносить поставки.
Высокопоставленный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал уже неактуальным одно из самых ожидаемых Киевом вооружений — американские истребители F-16. Его слова приводит газета Politico.
На Украине не только политический, но и военный кризис, и «сейчас нет ничего, что могло бы помочь Украине на поле боя», заявили источники. Военные жалуются, что обещанные истребители могли бы помочь ВСУ только в прошлом году.
Сейчас же истребители F-16 будут бесполезны, потому что Россия уже готова их сбивать. Украинские военные считают, что теперь им нужно «простое оружие» - 4 млн снарядов – и 2 миллиона беспилотников.
Также украинские военные в целом боятся завозить американские истребители F-16 и ракеты ПВО, сообщил журналу «Фокус» представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Отмечается, что российские военные осведомлены о расположении аэродромов, где будут базироваться истребители и боеприпасы. А если завести на Украину большое количество ракет, их надо будет где-то хранить.
ЗАПАД ОБЕЩАЕТ «СКОРО»
В ответ на жалобы НАТО планирует создать фонд в размере $100 миллиардов для поставок оружия Украине в течение пяти лет, пишет Bloomberg.
Также западные партнеры Киева продолжают заверять Украину в том, что все идет по плану, а все обещанное оружие будет поставлено уже в этом году.
Так, власти Нидерландов предоставят Киеву истребители F-16 во второй половине 2024 года, сообщает Reuters со ссылкой на главу Минобороны Кайса Оллонгрен.
Отмечается, что Дания, Нидерланды и США планируют поставить первый из десятков истребителей предстоящим летом после запуска программы подготовки пилотов и безвозмездного предоставления F-16. Первыми Киев получит датские самолеты, позднее за ними прибудут и голландские.
Кроме того, Нидерланды предоставят Украине 150 миллионов евро на финансирование управляемых ракет «воздух-земля», которые могут быть запущены с F-16, и 200 миллионов евро на современные разведывательные беспилотники.
Соединенные Штаты также уверены, что Украина получит американские истребители F-16 уже в этом году. Об этом ранее заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. При этом он не обозначил конкретных сроков поставки боевых машин.
До этого сообщалось, что первая группа украинских летчиков завершит в США обучение управлению истребителями F-16 к лету 2024 года.
По данным CNN, пилоты обучаются на полигоне в городе Тусон в штате Аризона. Там тренируются три группы летчиков по четыре человека каждая. Предполагается, что все пилоты завершат обучение в период с мая по август.
РОССИЯ ОБЕЩАЕТ «УНИЧТОЖИТЬ»
Обещанные Украине западные истребители F-16 не смогут противостоять российским средствам противовоздушной обороны. Об этом пишет обозреватель 19FortyFive Майя Карлин.
«Этим истребителям четвертого поколения, возможно, будет нелегко превзойти более совершенные российские системы, такие как С-300», — считает автор.
Российские военные отработали уничтожение истребителей F-16, системы РЭБ и ПВО готовы, проблем не будет, заявил экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с НСН.
«Системы ПВО у нас создаются с учетом перспективных средств нападения на 10-15 лет вперед. Никаких проблем для ПВО не будет. Поэтому ничего на поле боя не изменится. Проблем сбивать F-16 нет. Мы на полигонах уже аналоги эти отрабатывали, способы и методы ведения боевых действий F-16 мы знаем прекрасно, радиоэлектронное оборудование мы знаем прекрасно. Знаем, какие средства РЭБ на них могут влиять, знаем сильные и слабые стороны. Летчики это изучают уже на этапах обучения в военных вузах. На тренажерах это все проигрывается, алгоритмы есть. Для летчиков наших и зенитных ракетных комплексов никаких проблем не будет», - объяснил он.
Собеседник НСН также подчеркнул, что Су-27 не уступают американским F-16, а на Украину истребители придут не новыми, а после ремонта.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев одним из первых прокомментировал «обещанные» поставки западных истребителей F-16 Украине.
«Ох, не заиграйтесь там в самолётики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных «хороших дней» для Европы не стал ее последним днем», - написал он в Telegram-канале, отвечая на слова министра иностранных дел Германии Бербок, которая назвала день принятия решения о поставках «хорошим днем» для Украины и Европы.
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