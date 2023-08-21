«Не заиграйтесь в самолетики»: Медведев предостерег Европу от поставок F-16 Киеву

Ранее стало известно, что Дания предоставит Украине 19 истребителей F-16, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».При этом глава датского Минобороны Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Украина сможет использовать предоставленные Данией истребители F-16 только для «вытеснения» противника на своей территории.

В свою очередь, председатель Консервативной партии Дании Серен Папе Поульсен указал, что самолеты важно использовать для «самозащиты» Киева и не применять их «для нападения на Россию». А премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметил, что его страна первой заявила о передаче Киеву истребителей и выразил надежду, что другие государства примут аналогичное решение.

