«Не заиграйтесь в самолетики»: Медведев предостерег Европу от поставок F-16 Киеву
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал «обещанные» поставки западных истребителей F-16 Украине.
«Ох, не заиграйтесь там в самолётики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных «хороших дней» для Европы не стал ее последним днем», - написал он в Telegram-канале, отвечая на слова министра иностранных дел Германии Бербок, которая назвала день принятия решения о поставках «хорошим днем» для Украины и Европы.
Ранее стало известно, что Дания предоставит Украине 19 истребителей F-16, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».При этом глава датского Минобороны Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Украина сможет использовать предоставленные Данией истребители F-16 только для «вытеснения» противника на своей территории.
В свою очередь, председатель Консервативной партии Дании Серен Папе Поульсен указал, что самолеты важно использовать для «самозащиты» Киева и не применять их «для нападения на Россию». А премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметил, что его страна первой заявила о передаче Киеву истребителей и выразил надежду, что другие государства примут аналогичное решение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru