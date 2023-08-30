CNN: F-16 станут заманчивыми целями для российских крылатых ракет

Истребители F-16 станут заманчивой целью для российских крылатых ракет, пишут обозреватели CNN Тим Листер и Орен Либерман.

По его словам, «быстрое» уничтожение российской стороной поставляемой Киеву техники может привести к деморализации общества. В материале сообщается, что однажды F-16 уже был сбит Россией в Сирии в 2018 году.

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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что украинские летчики могут впервые использовать обещанные Западом истребители F-16 весной 2024 года. В то же время Резников заявил о необходимости подготовить инфраструктуру для самолетов, обучение пилотов уже началось. Российские военные отработали уничтожение истребителей F-16, системы РЭБ и ПВО готовы, проблем не будет, заявил экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с «Радиоточкой НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:РакетыИстребителиУкраина

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