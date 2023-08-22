«Русские жизни тоже важны»: режиссер фон Триер осудил передачу Киеву F-16
22 августа 202320:38
Датский режиссер Ларс фон Триер опубликовал в своих социальных сетях пост о важности жизни российских солдат.
«Русские жизни тоже важны», - написал режиссер.
Фон Триер осудил передачу Украине американских истребителей F-16. Он не поддержал премьер-министра Дании Метте Фредриксен, которая позировала в кабине самолета.
Дания 22 августа приступила к обучению восьми украинских пилотов на американских истребителях F-16. Занятия проходят на авиабазе в Скридструпе, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru