«Русские жизни тоже важны»: режиссер фон Триер осудил передачу Киеву F-16

Датский режиссер Ларс фон Триер опубликовал в своих социальных сетях пост о важности жизни российских солдат.

В Дании заявили, что Украина сможет использовать F-16 только на своей территории

«Русские жизни тоже важны», - написал режиссер.

Фон Триер осудил передачу Украине американских истребителей F-16. Он не поддержал премьер-министра Дании Метте Фредриксен, которая позировала в кабине самолета.

Дания 22 августа приступила к обучению восьми украинских пилотов на американских истребителях F-16. Занятия проходят на авиабазе в Скридструпе, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Асатур Есаянц
ТЕГИ:ДанияИстребителиУкраина

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