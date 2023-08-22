«Русские жизни тоже важны»: режиссер фон Триер осудил передачу Киеву F-16

«Русские жизни тоже важны», - написал режиссер.

Фон Триер осудил передачу Украине американских истребителей F-16. Он не поддержал премьер-министра Дании Метте Фредриксен, которая позировала в кабине самолета.

Дания 22 августа приступила к обучению восьми украинских пилотов на американских истребителях F-16. Занятия проходят на авиабазе в Скридструпе, сообщает «Радиоточка НСН».

