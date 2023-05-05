«Ювелирное возмездие Путина»: Как атака беспилотников на Кремль повлияет на ход СВО
Рамзан Кадыров заявил, что провокация Киева не будет менять сценарий СВО, Медведев нацелился на ликвидацию Зеленского, а депутаты – на применение авиационных бомб.
Главным событием недели стала атака беспилотников на Кремль. Инцидент случился 3 мая. В Кремле уточнили, что в результате падения двух уничтоженных дронов никто не пострадал.
При этом в пресс-службе Кремля добавили, что «Россия расценивает атаку на резиденцию президента как спланированную террористическую акцию» и «оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».
Военные эксперты, аналитики и государственные деятели продолжают рассуждать о последствиях подобных враждебных действий Киева.
ВОЗМЕЗДИЕ ИЛИ МУДРОСТЬ
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что эта провокация не будет менять сценарий запланированного хода СВО.
«Пусть не сегодня, не завтра, но причастные к этой акции понесут справедливое, заслуженное наказание. А пока рано. Рано, потому что справедливость в мировом сообществе сегодня похоронена интересами страны-агрессора, единственной в своем роде в мире, которая годами прогибала под себя институты независимости, интересов и прав других стран», - отметил он.
При этом он назвал инцидент нападением на президента, государство и на весь народ России и пообещал, что возмездие будет «хирургически и ювелирно точным». Кадыров также восхитился сдержанностью и мудростью Путина, который не поддался на «гнусную провокацию». По его мнению, организаторы атаки рассчитывали подтолкнуть Россию к массированным бомбардировкам городов противника.
Более эмоционально на произошедшее отреагировал заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который заявил, что атака беспилотников на Кремль точно приведет к эскалации украинского конфликта.
УСТРАНЕНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО
Также Медведев назвал произошедшее терактом и отметил, что после случившегося не осталось вариантов, кроме физического устранения президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.
«Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Со своей стороны, бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в разговоре с НСН подчеркнул, что устранение украинского лидера Владимира Зеленского не повлияет на ход спецоперации, так как процессом руководит не он.
«Пока это всплеск эмоций, нужно все взвесить, а верховный главнокомандующий примет нужное решение. Не думаю, что устранение Зеленского повлияет на ход спецоперации, найдут другого Зеленского. Руководят операцией другие, он только пешка в руках тех, кто занимается глобальными процессами», - заочно ответил он Медведеву.
А зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высказался на этот счет осторожнее, заявив НСН, что Россия должна уничтожить «профашистский киевский режим».
«Если оценивать ситуацию по теракту, нужно до конца выяснить причины произошедшего, вследствие чего это стало возможным. Безусловно, это не должно остаться без внимания, без ответа. Мощнейший ответ должен последовать однозначно. Конечно, мы уже не говорим про какие-то красные линии, центры принятия решений. Нужно признать Украину террористическим государством, пособники – страны Запада. Здесь не должно быть никаких правил, соблюдений чего-либо. Правило одно: уничтожение профашистского киевского режима», - сказал он.
До этого того же потребовал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что необходимо применять оружие, которое способно остановить и уничтожить «террористический режим» Киева.
С ним согласился и член-корреспондент Академии военных наук Владимир Козин, который в беседе с НСН рассказал, о каком оружии может идти речь.
«Поддерживаю Володина. Надо заканчивать эту агрессию Украины против России. У нас есть много различного неядерного вооружения, которые не были задействованы. К примеру, тяжёлые авиационные бомбы», - сказал он.
КОМУ БАШКУ ОТОРВАТЬ?
Депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов заявил НСН, что Россия должна принять решительные меры в ответ на попытку Киева атаковать Кремль.
«Сейчас сложно сказать, кто и откуда их запускал, но этого, конечно, нельзя допускать. По поводу наших "товарищей", пора бы уже в том месте, где они находятся, башку оторвать. Специалисты должны оценить степень угрозы и принять решительные меры», - сказал Шаманов.
При этом герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с НСН выдвинул версию о том, что беспилотники могли быть запущены беженцами из Донбасса с территории Москвы или Подмосковья.
«В России около 5 миллионов беженцев из Украины, которые под предлогом спасения приехали. Большое количество находится в европейской части. Вполне возможно, что некоторые из этих беженцев представляют «спящую ячейку» и выполняют указания киевского режима через ГРУ, СБУ. «Скорее всего запускали с территории Москвы или Подмосковья. Беспилотник сейчас можно собрать на коленке или на балконе городской квартиры. Продолжается проверка нашей системы ПВО, насколько прикрыты стратегические объекты в преддверии 9 мая», - рассказал он.
На фоне обсуждений возможных провокаций Киева в День Победы эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков отметил, что в России большое количество гражданских объектов и защитить их все системами ПВО невозможно.
По его словам, контрнаступление украинской армии началось и сейчас выражается в небольших ударах по российской гражданской инфраструктуре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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