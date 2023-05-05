«Ювелирное возмездие Путина»: Как атака беспилотников на Кремль повлияет на ход СВО

При этом он назвал инцидент нападением на президента, государство и на весь народ России и пообещал, что возмездие будет «хирургически и ювелирно точным». Кадыров также восхитился сдержанностью и мудростью Путина, который не поддался на «гнусную провокацию». По его мнению, организаторы атаки рассчитывали подтолкнуть Россию к массированным бомбардировкам городов противника.

Более эмоционально на произошедшее отреагировал заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который заявил, что атака беспилотников на Кремль точно приведет к эскалации украинского конфликта.

УСТРАНЕНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО

Также Медведев назвал произошедшее терактом и отметил, что после случившегося не осталось вариантов, кроме физического устранения президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.

«Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Со своей стороны, бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в разговоре с НСН подчеркнул, что устранение украинского лидера Владимира Зеленского не повлияет на ход спецоперации, так как процессом руководит не он.

«Пока это всплеск эмоций, нужно все взвесить, а верховный главнокомандующий примет нужное решение. Не думаю, что устранение Зеленского повлияет на ход спецоперации, найдут другого Зеленского. Руководят операцией другие, он только пешка в руках тех, кто занимается глобальными процессами», - заочно ответил он Медведеву.

А зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высказался на этот счет осторожнее, заявив НСН, что Россия должна уничтожить «профашистский киевский режим».