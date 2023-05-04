«Уничтожить режим!»: Ликвидация Зеленского не повлияет на ход СВО

Устранение украинского лидера Владимира Зеленского не повлияет на ход спецоперации, так как процессом руководит не он, заявил бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в разговоре с НСН.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что после атаки украинских беспилотников на Кремль не осталось вариантов, кроме физического устранения президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. Стаськов заметил, что такой сценарий не повлияет на ход спецоперации, найдут «другого Зеленского».