«Уничтожить режим!»: Ликвидация Зеленского не повлияет на ход СВО
Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН отметил, что у России осталось одно правило – уничтожить киевский режим.
Устранение украинского лидера Владимира Зеленского не повлияет на ход спецоперации, так как процессом руководит не он, заявил бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в разговоре с НСН.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что после атаки украинских беспилотников на Кремль не осталось вариантов, кроме физического устранения президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. Стаськов заметил, что такой сценарий не повлияет на ход спецоперации, найдут «другого Зеленского».
«Пока это всплеск эмоций, нужно все взвесить, а верховный главнокомандующий примет нужное решение. Не думаю, что устранение Зеленского повлияет на ход спецоперации, найдут другого Зеленского. Руководят операцией другие, он только пешка в руках тех, кто занимается глобальными процессами», - отметил он.
Со своей стороны, зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил НСН, что Россия должна уничтожить профашистский киевский режим, других правил не существует.
«Если оценивать ситуацию по теракту, нужно до конца выяснить причины произошедшего, вследствие чего это стало возможным. Безусловно, это не должно остаться без внимания, без ответа. Мощнейший ответ должен последовать однозначно. Конечно, мы уже не говорим про какие-то красные линии, центры принятия решений. Нужно признать Украину террористическим государством, пособники – страны Запада. Здесь не должно быть никаких правил, соблюдений чего-либо. Правило одно: уничтожение профашистского киевского режима», - сказал он.
Депутаты Госдумы будут требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить «киевский террористический режим», заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
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