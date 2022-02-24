«За что они боролись, на то и напоролись»: Лысаков о спецоперации на Донбассе

Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.

Вячеслав Лысаков: «Я бы восстановил всю фразу Владимира Владимировича, с которой невозможно не согласиться. Начало ее звучит так: «Ее (спецоперации) цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», - процитировал он президента. Вот в этой фразе и есть все ответы, на вопросы возникшие сегодня», - отметил Лысаков. 

2

Минобороны РФ заявило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины

Высокоточными средствами поражения выводит из строя «военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию украинской армии», - отметили в ведомстве. Гражданскому населению ничего не угрожает, подчеркивают в Минобороны.

Вячеслав Лысаков: «Это крайне важное заявление. Есть уже видео и фото свидетельства того, что особо точно наносятся удары как раз по военной украинской инфраструктуре. Собственно говоря, за что они боролись, на то они и напоролись», - сказал собеседник НСН. 

3

Украинские военные массово покидают позиции, заявили в ЛНР и ДНР

Украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции, заявили в народной милиции ЛНР. В Донецке сообщили, что ведут успешные наступательные действия в районе Николаевки, ВСУ несут потери и покидают позиции.

Вячеслав Лысаков: «И правильно делают, что массово покидают позиции. В том случае если, эти подразделения вооруженных сил Украины не оказывают сопротивления, по ним не наносятся удары, как сообщили наши официальные лица», - добавил экс-депутат.

4

Цены фьючерсов на газ при открытии торгов в Европе выросли на 35%.

Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов росли до 1400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи

Вячеслав Лысаков: «Это естественный рыночный ответ на происходящие события, на обвал нашей российской биржи. Его величество газ тоже скажет свое веское слово», - резюмировал он. 

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские НовостиВойна В ДонбассеВойна На Украине
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры

авторские новости