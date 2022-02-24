«За что они боролись, на то и напоролись»: Лысаков о спецоперации на Донбассе
Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.
Вячеслав Лысаков: «Я бы восстановил всю фразу Владимира Владимировича, с которой невозможно не согласиться. Начало ее звучит так: «Ее (спецоперации) цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», - процитировал он президента. Вот в этой фразе и есть все ответы, на вопросы возникшие сегодня», - отметил Лысаков.
Минобороны РФ заявило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины
Высокоточными средствами поражения выводит из строя «военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию украинской армии», - отметили в ведомстве. Гражданскому населению ничего не угрожает, подчеркивают в Минобороны.
Вячеслав Лысаков: «Это крайне важное заявление. Есть уже видео и фото свидетельства того, что особо точно наносятся удары как раз по военной украинской инфраструктуре. Собственно говоря, за что они боролись, на то они и напоролись», - сказал собеседник НСН.
Украинские военные массово покидают позиции, заявили в ЛНР и ДНР
Украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции, заявили в народной милиции ЛНР. В Донецке сообщили, что ведут успешные наступательные действия в районе Николаевки, ВСУ несут потери и покидают позиции.
Вячеслав Лысаков: «И правильно делают, что массово покидают позиции. В том случае если, эти подразделения вооруженных сил Украины не оказывают сопротивления, по ним не наносятся удары, как сообщили наши официальные лица», - добавил экс-депутат.
Цены фьючерсов на газ при открытии торгов в Европе выросли на 35%.
Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов росли до 1400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи
Вячеслав Лысаков: «Это естественный рыночный ответ на происходящие события, на обвал нашей российской биржи. Его величество газ тоже скажет свое веское слово», - резюмировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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