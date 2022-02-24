«За что они боролись, на то и напоролись»: Лысаков о спецоперации на Донбассе

Вячеслав Лысаков: «Я бы восстановил всю фразу Владимира Владимировича, с которой невозможно не согласиться. Начало ее звучит так: «Ее (спецоперации) цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», - процитировал он президента. Вот в этой фразе и есть все ответы, на вопросы возникшие сегодня», - отметил Лысаков.

