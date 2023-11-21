«Пилюля для Зеленского»: США выделили Украине скромную помощь в $100 млн

США выделили Украине новый пакет помощи на 100 млн долларов. Между тем ВС РФ успешно отражают контратаки ВСУ, а власти России заявляют, что победить страну невозможно. 

Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев объявил, что США передадут Украине новый транш военной помощи на 100 млн долларов. По его словам, в новый пакет помощи будут включены зенитные ракеты Stinger, одна реактивная система залпового огня HIMARS, патроны, ракетные комплексы TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, артиллерийские снаряды, зимнее снаряжение, запчасти и вспомогательное оборудование.

Остин также сообщил, что встретился с Зеленским и заверил его в неизменности военной поддержки со стороны Вашингтона.

«Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим поддерживать экстренные нужды Украины на поле боя и долгосрочные оборонные потребности», - написал он в соцсетях.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал очередной пакет военной помощи США Украине успокоительной пилюлей для Киева.

«Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму — не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для (президента Украины Владимира – ред. НСН) Зеленского заокеанскими "благодетелями"», - сказал Антонов.

По его словам, положение Киева на фронте – на грани полного коллапса. Посол также обратил внимание на то, что о «смертоносном подарке» Пентагон объявил в канун десятилетия «евромайдана».

Генерал Соболев назвал основные цели российского наступления в 2024 году

«Важно, чтобы на Западе уяснили: Россию, ведущую борьбу за свои национальные интересы и обеспечение безопасности, победить на поле боя невозможно», - подчеркнул Антонов.

Слова Антонова подтверждают и заявления Зеленского. Так, 17 ноября глава Украины признал, что ВСУ будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов Киеву. Тогда же он говорил, что фокус стран Запада смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке.

С начала октября во временный бюджет США в (согласован до середины января 2024 года) не заложены средства на помощь Киеву. Пакеты для Украины финансируют за счет средств, которые выявили в результате переоценки внутри Пентагона (в августе эта сумма по линии PDA составляла шесть млрд долларов).

Балицкий: Контрнаступление ВСУ полностью остановлено

УСПЕХИ АРМИИ РОССИИ НА ПОЛЕ БОЯ

Российские войска продолжают показывать все больше успехов на поле боя. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 21 ноября сообщил, что подразделения группировки сорвали контратаку ВСУ в районе Приютного на Южнодонецком направлении.

«Пехота ВСУ уничтожена», - приводит РИА Новости слова офицера.

Он также сообщил, что были пресечены попытки ротации подразделений украинской армии в районе Урожайного, уничтожены живая сила ВСУ и автомобильная техника. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены два минометных расчета.

Накануне, 20 ноября, Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на Южнодонецком направлении до 70 военнослужащих, два автомобиля и боевую машину пехоты.

При этом военкоры также сообщают об успехах на Донецком фронте. По данным Telegram-канала «WarGonzo», при поддержке средств дальнего поражения ВС РФ проводят атаки у Новомихайловки, в Марьинке, у Невельского, Первомайского, Северного, на юго-восточных, восточных и северо-восточных подступах к Авдеевке, у Степного Очеретина и Керамика. Согласно данным, у двух из последних перечисленных населенных пунктов есть продвижение.

Между тем сообщается об уменьшении количества иностранных наемников в рядах ВСУ. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, количество иностранных наемников стало резко сокращаться после начала боевых действий между ХАМАС и Израилем.

Белый дом заявил об уменьшении пакетов военной помощи Украине

«Скорее всего, «солдаты удачи» решили подзаработать денежек там, поскольку боевые действия сильно отличаются от тех, с которыми они столкнулись здесь, на линии боевого соприкосновения», - сказал Марочко в разговоре с URA.RU.

Украинские власти продолжают отвергать переговоры с Россией. Владимир Зеленский 21 ноября в интервью таблоиду The Sun снова отверг идею мирных переговоров с Москвой, несмотря на «тяжелое положение» на линии соприкосновения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаступлениеСШАРоссияУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры