Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев объявил, что США передадут Украине новый транш военной помощи на 100 млн долларов. По его словам, в новый пакет помощи будут включены зенитные ракеты Stinger, одна реактивная система залпового огня HIMARS, патроны, ракетные комплексы TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, артиллерийские снаряды, зимнее снаряжение, запчасти и вспомогательное оборудование.

Остин также сообщил, что встретился с Зеленским и заверил его в неизменности военной поддержки со стороны Вашингтона.

«Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим поддерживать экстренные нужды Украины на поле боя и долгосрочные оборонные потребности», - написал он в соцсетях.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал очередной пакет военной помощи США Украине успокоительной пилюлей для Киева.

«Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму — не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для (президента Украины Владимира – ред. НСН) Зеленского заокеанскими "благодетелями"», - сказал Антонов.

По его словам, положение Киева на фронте – на грани полного коллапса. Посол также обратил внимание на то, что о «смертоносном подарке» Пентагон объявил в канун десятилетия «евромайдана».