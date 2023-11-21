«Пилюля для Зеленского»: США выделили Украине скромную помощь в $100 млн
США выделили Украине новый пакет помощи на 100 млн долларов. Между тем ВС РФ успешно отражают контратаки ВСУ, а власти России заявляют, что победить страну невозможно.
Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев объявил, что США передадут Украине новый транш военной помощи на 100 млн долларов. По его словам, в новый пакет помощи будут включены зенитные ракеты Stinger, одна реактивная система залпового огня HIMARS, патроны, ракетные комплексы TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, артиллерийские снаряды, зимнее снаряжение, запчасти и вспомогательное оборудование.
Остин также сообщил, что встретился с Зеленским и заверил его в неизменности военной поддержки со стороны Вашингтона.
«Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим поддерживать экстренные нужды Украины на поле боя и долгосрочные оборонные потребности», - написал он в соцсетях.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал очередной пакет военной помощи США Украине успокоительной пилюлей для Киева.
«Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму — не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для (президента Украины Владимира – ред. НСН) Зеленского заокеанскими "благодетелями"», - сказал Антонов.
По его словам, положение Киева на фронте – на грани полного коллапса. Посол также обратил внимание на то, что о «смертоносном подарке» Пентагон объявил в канун десятилетия «евромайдана».
«Важно, чтобы на Западе уяснили: Россию, ведущую борьбу за свои национальные интересы и обеспечение безопасности, победить на поле боя невозможно», - подчеркнул Антонов.
Слова Антонова подтверждают и заявления Зеленского. Так, 17 ноября глава Украины признал, что ВСУ будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов Киеву. Тогда же он говорил, что фокус стран Запада смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке.
С начала октября во временный бюджет США в (согласован до середины января 2024 года) не заложены средства на помощь Киеву. Пакеты для Украины финансируют за счет средств, которые выявили в результате переоценки внутри Пентагона (в августе эта сумма по линии PDA составляла шесть млрд долларов).
УСПЕХИ АРМИИ РОССИИ НА ПОЛЕ БОЯ
Российские войска продолжают показывать все больше успехов на поле боя. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 21 ноября сообщил, что подразделения группировки сорвали контратаку ВСУ в районе Приютного на Южнодонецком направлении.
«Пехота ВСУ уничтожена», - приводит РИА Новости слова офицера.
Он также сообщил, что были пресечены попытки ротации подразделений украинской армии в районе Урожайного, уничтожены живая сила ВСУ и автомобильная техника. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены два минометных расчета.
Накануне, 20 ноября, Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на Южнодонецком направлении до 70 военнослужащих, два автомобиля и боевую машину пехоты.
При этом военкоры также сообщают об успехах на Донецком фронте. По данным Telegram-канала «WarGonzo», при поддержке средств дальнего поражения ВС РФ проводят атаки у Новомихайловки, в Марьинке, у Невельского, Первомайского, Северного, на юго-восточных, восточных и северо-восточных подступах к Авдеевке, у Степного Очеретина и Керамика. Согласно данным, у двух из последних перечисленных населенных пунктов есть продвижение.
Между тем сообщается об уменьшении количества иностранных наемников в рядах ВСУ. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, количество иностранных наемников стало резко сокращаться после начала боевых действий между ХАМАС и Израилем.
«Скорее всего, «солдаты удачи» решили подзаработать денежек там, поскольку боевые действия сильно отличаются от тех, с которыми они столкнулись здесь, на линии боевого соприкосновения», - сказал Марочко в разговоре с URA.RU.
Украинские власти продолжают отвергать переговоры с Россией. Владимир Зеленский 21 ноября в интервью таблоиду The Sun снова отверг идею мирных переговоров с Москвой, несмотря на «тяжелое положение» на линии соприкосновения, передает «Радиоточка НСН».
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