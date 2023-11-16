Генерал Соболев назвал основные цели российского наступления в 2024 году
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил НСН, что России предстоит освободить свои новые регионы от оккупации.
Киев надеется получить от Запада истребители F-16 и ракеты дальнего действия в 2024 году, России предстоит этому противостоять, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он отметил, что российским силам пора переходить от обороны к наступлению.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак на мероприятии в Вашингтоне заявил, что следующий год будет решающим в конфликте России и Украины, передает Bloomberg. Соболев отметил, что Киев рассчитывает на 2024 год и помощь Запада, но Россия должна взять все в свои руки.
«Украина рассчитывает на Запад, на F-16, на поставку ракет дальнего радиуса действия и так далее. Конечно, в Киеве надеются, что смогут достичь какого-то успеха, рассчитывают уже на 2024 год. Мы должны сделать все, чтобы не допустить этого, должны восстановить наши Вооруженные силы, создать наступательную группировку, хватит уже контрнаступ отражать. Ни одна страна победы обороной не достигала», - сказал он.
Также Соболев обозначил основные приоритеты наступления российских сил. По его словам, России для начала предстоит освободить территории новых субъектов.
«Наше наступление зависит от многих факторов, от количества вооружения, которое США и НАТО будут отправлять Украине, от наших действий, которые могут препятствовать этим поставкам. Конечно, многое зависит от работы нашего ВПК, нам нужно восстановить Вооруженные силы в необходимом количестве и качестве. Приоритетные цели наши – освободить территории новых субъектов России, Луганской и Донецкой республик, Запорожской и Херсонских областей. Сегодня еще почти треть Донецкой республики находится в оккупации, Херсон и Запорожье еще в руках нацистов», - заключил он.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что конфликт вокруг Украины должен завершиться по «вьетнамскому» сценарию. По его словам, он предусматривает полное освобождение страны от интервенции Запада. При этом Рогов отметил, что «корейский» сценарий Москву не устраивает, так как это заморозка конфликта, тогда как необходимо его окончательное решение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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