Балицкий: Контрнаступление ВСУ полностью остановлено
Контрнаступление Украины на запорожском направлении полностью остановлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.
По его словам, противник выдохся, осталась лишь агония. Бои идут под Работино, частично на Щербаках и на Времевском выступе. Как указал глава региона, украинская армия если атакует, то делает это малыми силами, потому что роты некомплектные.
Также провалились планы противника пройти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.
Ранее стало известно, что Россия начала наступление на позиции противника в Авдеевке и может окружить украинских солдат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru