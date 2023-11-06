Балицкий: Контрнаступление ВСУ полностью остановлено

По его словам, противник выдохся, осталась лишь агония. Бои идут под Работино, частично на Щербаках и на Времевском выступе. Как указал глава региона, украинская армия если атакует, то делает это малыми силами, потому что роты некомплектные.

Также провалились планы противника пройти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.

Ранее стало известно, что Россия начала наступление на позиции противника в Авдеевке и может окружить украинских солдат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

