Белый дом заявил об уменьшении пакетов военной помощи Украине

Чиновник признал, что финансирование Украины иссякает, поэтому Вашингтону приходится принимать «трудные решения» и сокращать объем военной помощи Киеву.

Кирби отметил, что администрация США пытается разумно распоряжаться оставшимися в ее распоряжении средствами, пишет РИА Новости.

По информации агентства Reuters, Германия и ряд других стран Евросоюза выступили против предоставления военной помощи Украине в размере 20 миллиардов евро. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил с инициативой выделять Киеву по пять миллиардов евро в год в течение четырех лет, передает «Радиоточка НСН».

