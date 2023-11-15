Белый дом заявил об уменьшении пакетов военной помощи Украине
У Соединенных Штатов заканчиваются средства на военную помощь Украине, сообщил представитель американской администрации Джон Кирби.
Чиновник признал, что финансирование Украины иссякает, поэтому Вашингтону приходится принимать «трудные решения» и сокращать объем военной помощи Киеву.
Кирби отметил, что администрация США пытается разумно распоряжаться оставшимися в ее распоряжении средствами, пишет РИА Новости.
По информации агентства Reuters, Германия и ряд других стран Евросоюза выступили против предоставления военной помощи Украине в размере 20 миллиардов евро. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил с инициативой выделять Киеву по пять миллиардов евро в год в течение четырех лет, передает «Радиоточка НСН».
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