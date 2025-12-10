Силуанов: Против России введено более 30 тысяч санкций
10 декабря 202508:35
Свыше 30 тысяч санкций ввели в отношении России. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов в интервью изданию «Эксперт».
Глава Минфина подчеркнул, что бюджетное правило дало стране устойчивость, позволившую пройти кризис в 2014 году с падением цен на нефть.
«Нас это выручило и в пандемию, выручает и сейчас, когда против страны введено более 30 тысяч санкций», - подчеркнул Силуанов.
Между тем МИД России подсчитал, что из-за антироссийских санкций страны Европы потеряли до 1,6 трлн евро с 2022 года, пишет 360.ru.
