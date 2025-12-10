В базу «Миротворца» внесли 25 детей из России

Более двадцати детей из России включили в базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ), следует из данных ресурса.

За 9 и 10 декабря в список внесли персональные данные 25 российских детей. Они родились с 2016 по 2022 годы.

Несовершеннолетних заподозрили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность» Украины и «сознательном нарушении» украинской государственной границы.

Ранее на скандально известном сайте опубликовали данные главы Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев страны Равиля Гайнутдина, напоминает Ura.ru.

