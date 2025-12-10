В МИД Норвегии начали поиск сотрудников со знанием русского языка
Министерство иностранных дел Норвегии намерено набрать сотрудников со знанием русского языка, российской культуры и истории. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства страны.
Отмечается, что для защиты интересов королевства ведомству необходимы работники с «экспертными знаниями русского языка, общества, культуры и истории [России]». Как указали в норвежском МИД, из-за конфликта на Украине контакты между Осло и Москвой сократились. Однако ситуация сделала «как никогда важным» понимание событий в РФ, их последствий для Норвегии, Европы и мира.
Также МИД королевства заявило о потребности в специалистах по другим государствам Восточной Европы.
Ранее Норвегия заявила о планах направить новый транш в размере 5 млрд крон (500 млн долларов) на закупку американского оружия для Украины, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над российскими регионами сбили 12 БПЛА за два часа
- Москалькова призвала создать реестр профессий с высокой степенью цифровизации
- В Международной федерации киберспорта отклонили предложение об исключении РФ
- Меркачева раскрыла, кто войдет в списки на помилование перед Новым годом
- В Улан-Удэ загорелся торговый центр
- В МИД Норвегии начали поиск сотрудников со знанием русского языка
- ПВО уничтожила три беспилотника, летевших к Москве
- Силуанов: Против России введено более 30 тысяч санкций
- Успеть к Рождеству: Трамп дал Зеленскому «считанные дни» на ответ по мирному плану
- На юге Китая при пожаре в жилом доме погибли 12 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru