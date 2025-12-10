В МИД Норвегии начали поиск сотрудников со знанием русского языка

Министерство иностранных дел Норвегии намерено набрать сотрудников со знанием русского языка, российской культуры и истории. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Отмечается, что для защиты интересов королевства ведомству необходимы работники с «экспертными знаниями русского языка, общества, культуры и истории [России]». Как указали в норвежском МИД, из-за конфликта на Украине контакты между Осло и Москвой сократились. Однако ситуация сделала «как никогда важным» понимание событий в РФ, их последствий для Норвегии, Европы и мира.

Также МИД королевства заявило о потребности в специалистах по другим государствам Восточной Европы.

Ранее Норвегия заявила о планах направить новый транш в размере 5 млрд крон (500 млн долларов) на закупку американского оружия для Украины, пишет 360.ru.

