ПВО сбила 20 украинских беспилотников в четырех регионах России
10 декабря 202507:36
Российские военные за прошедшую ночь ликвидировали 20 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами. Об этом заявило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечает ведомство.
Так, 16 дронов сбили в Брянской области, два - в Калужской. По одному БПЛА ликвидировали над Белгородской областью и Московским регионом.
Накануне ПВО уничтожила 38 украинских дронов в пяти российских регионах, напоминает Ura.ru.
