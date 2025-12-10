ПВО сбила 20 украинских беспилотников в четырех регионах России

Российские военные за прошедшую ночь ликвидировали 20 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами. Об этом заявило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечает ведомство.

Так, 16 дронов сбили в Брянской области, два - в Калужской. По одному БПЛА ликвидировали над Белгородской областью и Московским регионом.

Накануне ПВО уничтожила 38 украинских дронов в пяти российских регионах, напоминает Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
