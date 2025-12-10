ПВО сбила 20 украинских беспилотников в четырех регионах России

Силы ПВО уничтожили за ночь над российскими регионами 20 украинских БПЛА СМИ: Украина готова объявить «энергетическое перемирие» при условии согласия России Правительство России одобрило законопроект, который упрощает доступ водителей к управлению внедорожной техникой Песков: Владимир Путин иногда сам ездит за рулём по городу без кортежа Дональд Трамп признался, что его любимое слово «пошлины»