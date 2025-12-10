СМИ: В Судане разбился Ил-76, экипаж погиб

Военный грузовой самолет Ил-76 потерпел крушение в Судане. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на два военных источника.

«Самолет Ил-76 упал после того, как пытался приземлиться на авиабазе "Осман Дигна" в городе у Красного моря Порт-Судан», - отмечает агентство.

По данным собеседника Agence France-Presse, у Ил-76 произошла техническая неисправность. Как сообщил другой источник, в результате ЧП погибли все члены экипажа.

Число погибших и подробности инцидента не приводятся.

Ранее в Ивановской области разбился самолет Ан-22, все семь человек, находившихся на борту, погибли, напоминает Ura.ru.

