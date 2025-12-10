СМИ: Леонардо Ди Каприо стал лучшим артистом года

«Он всегда хотел стать актёром. Леонардо Ди Каприо признан лучшим артистом года по версии Time», — говорится в журнале. Несмотря на «Оскар», шесть дополнительных номинаций на эту премию и более чем 30-летнюю карьеру в кино, публика продолжает с нетерпением следить за новыми работами актёра.

В статье говорится о парадоксе: если изначально Ди Каприо не стремился к статусу суперзвезды, то теперь он просто не может избежать этого, достигнув уровня настоящей голливудской легенды. На протяжении всей своей карьеры ему удавалось сохранять интерес зрителей и завоёвывать признание критиков, оставаясь востребованным и в большом кино, и в театральных постановках.

Ранее американский режиссер Мартин Скорсезе заявил, что считает Леонардо Ди Каприо одним из величайших актеров в истории кинематографа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

