СМИ: Леонардо Ди Каприо стал лучшим артистом года
Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо удостоен звания «Артист года» по версии издания Time.
«Он всегда хотел стать актёром. Леонардо Ди Каприо признан лучшим артистом года по версии Time», — говорится в журнале. Несмотря на «Оскар», шесть дополнительных номинаций на эту премию и более чем 30-летнюю карьеру в кино, публика продолжает с нетерпением следить за новыми работами актёра.
В статье говорится о парадоксе: если изначально Ди Каприо не стремился к статусу суперзвезды, то теперь он просто не может избежать этого, достигнув уровня настоящей голливудской легенды. На протяжении всей своей карьеры ему удавалось сохранять интерес зрителей и завоёвывать признание критиков, оставаясь востребованным и в большом кино, и в театральных постановках.
Ранее американский режиссер Мартин Скорсезе заявил, что считает Леонардо Ди Каприо одним из величайших актеров в истории кинематографа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
