На юге Китая при пожаре в жилом доме погибли 12 человек
Двенадцать человек погибли при пожаре в доме в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщили китайские СМИ.
По данным Центрального телевидения КНР, ЧП произошло накануне около 21.30 (16.30 мск) в районе Чаонань городского округа Шаньтоу. Пожар разгорелся в самостоятельно построенном четырехэтажном доме. Отмечалось, что погибли восемь человек, еще четверо пострадали.
Позднее агентство «Синьхуа» сообщило, что количество погибших увеличилось до 12.
Ранее в Гонконге в жилом комплексе Wang Fuk Court произошел масштабный пожар, напоминает Ura.ru. В результате погибли 160 человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На юге Китая при пожаре в жилом доме погибли 12 человек
- Стубб: Украина ближе к мирному соглашению, чем когда-либо
- В базу «Миротворца» внесли 25 детей из России
- ПВО сбила 20 украинских беспилотников в четырех регионах России
- СМИ: В Судане разбился Ил-76, экипаж погиб
- СМИ: Леонардо Ди Каприо стал лучшим артистом года
- Путин: Тарифы ЖКХ не должны «взлетать до небес»
- Эксперт: С УК можно взыскать за слишком горячие батареи
- Сын Героя РФ Афанасьева пожелал Путину здоровья
- Импортозамещение и лекарственная независимость станут приоритетами здравоохранения в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru