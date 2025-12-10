На юге Китая при пожаре в жилом доме погибли 12 человек

Двенадцать человек погибли при пожаре в доме в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщили китайские СМИ.

По данным Центрального телевидения КНР, ЧП произошло накануне около 21.30 (16.30 мск) в районе Чаонань городского округа Шаньтоу. Пожар разгорелся в самостоятельно построенном четырехэтажном доме. Отмечалось, что погибли восемь человек, еще четверо пострадали.

Позднее агентство «Синьхуа» сообщило, что количество погибших увеличилось до 12.

Ранее в Гонконге в жилом комплексе Wang Fuk Court произошел масштабный пожар, напоминает Ura.ru. В результате погибли 160 человек.

