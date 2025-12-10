Путин пообещал довести СВО до логического завершения

Россия доведет специальную военную операцию на Украине до логического завершения.

Путин допустил сворачивание фронта ВСУ

Об этом во время Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил глава государства Владимир Путин. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, речь идет о достижении всех поставленных целей.

Ранее президент указал, что Россия прекратит боевые действия после того, как войска Украины уйдут из занимаемых территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

