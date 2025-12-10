Путин пообещал довести СВО до логического завершения
10 декабря 202501:45
Россия доведет специальную военную операцию на Украине до логического завершения.
Об этом во время Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил глава государства Владимир Путин. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, речь идет о достижении всех поставленных целей.
Ранее президент указал, что Россия прекратит боевые действия после того, как войска Украины уйдут из занимаемых территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
15 мая 2023
