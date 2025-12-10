ПВО уничтожила три беспилотника, летевших к Москве
10 декабря 202508:46
Военные уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник заявил о сбитых дронах в период с 08:02 до 08:27 мск.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал Собянин в Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 10 декабря над Московским регионом ликвидировали один дрон ВСУ самолетного типа, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Международной федерации киберспорта отклонили предложение об исключении РФ
- Меркачева раскрыла, кто войдет в списки на помилование перед Новым годом
- В Улан-Удэ загорелся торговый центр
- В МИД Норвегии начали поиск сотрудников со знанием русского языка
- ПВО уничтожила три беспилотника, летевших к Москве
- Силуанов: Против России введено более 30 тысяч санкций
- Успеть к Рождеству: Трамп дал Зеленскому «считанные дни» на ответ по мирному плану
- На юге Китая при пожаре в жилом доме погибли 12 человек
- Стубб: Украина ближе к мирному соглашению, чем когда-либо
- В базу «Миротворца» внесли 25 детей из России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru