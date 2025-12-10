ПВО уничтожила три беспилотника, летевших к Москве

Военные уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник заявил о сбитых дронах в период с 08:02 до 08:27 мск.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал Собянин в Telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 10 декабря над Московским регионом ликвидировали один дрон ВСУ самолетного типа, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваБеспилотники

