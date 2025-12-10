Украина «как никогда» близка к мирному соглашению. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает Bloomberg.

«Мы довольно близки к соглашению», - считает политик.

По словам Стубба, некоторые требования изначального варианта мирного плана были неприемлемы для Киева. Но политик отметил, что «чувствует себя вполне комфортно».

Ранее Стубб высказал мнение, что либеральный мировой порядок, сформированный после Второй мировой войны под руководством Запада, оказался на стадии распада, пишет Ura.ru.

