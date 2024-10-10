«Выровняем фронт»: Взятие Покровска откроет ВС РФ путь до Херсона и Запорожья

Покровск расположен в 66 км к северо-западу от Донецка. Центр одноименного района и городской общины. Расположен неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины. После начала боевых действий на Украине в 2022 году Покровск долгое время оставался тыловым городом и был под контролем Киева. В августе 2024 года к предместьям Покровска вышли российские войска.

Вместе с городами Доброполье, Мирноград (Димитров), Новогродовка и Селидово и прилегающими к ним более мелкими населенными пунктами образует Покровскую городскую агломерацию (все – в Покровском районе).

Ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в разговоре с НСН сообщил, что взятие российскими силами Угледара открывает Запорожский фронт, где штурмы могут вестись сегодня только с фланга, а также Днепропетровскую область, передает «Радиоточка НСН».

