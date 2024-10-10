«Выровняем фронт»: Взятие Покровска откроет ВС РФ путь до Херсона и Запорожья
На скорость взятия Покровска влияет множество факторов, среди которых объем западной помощи Киеву и погодные условия, отметил в эфире НСН Андрей Марочко.
Взятие Покровска (в 1962–2016 годы – Красноармейск) откроет Вооруженным силам РФ путь для взятия под контроль Запорожской и Херсонской областей, до западных границ ДНР останется совсем немного, заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН.
Ранее российские военкоры сообщили, что ВС РФ продолжают развивать наступление на Покровском участке. По данным Telegram-канала «Два майора», на Покровском направлении ВС РФ продвинулись вдоль восточной лесополосы на глубину до 400 метров. Марочко объяснил значение Покровска для российской армии.
«Взятие Красноармейска усилит наши позиции на линии боевого соприкосновения, поскольку он находится на высотах, там очень большая промышленная зона, которой пользуются украинские боевики. Нам будет уже легче работать в районах и Селидова, и Курахова. Ну и, естественно, до западных границ Донецкой народной республики останется совсем чуть-чуть. Продвижение наших войск в этом направлении соединит Донецкую народную республику и Запорожскую область, мы подвыровняем фронт для того, чтобы освобождать и Запорожскую, и Херсонскую области», – сказал Марочко.
Он отметил, что взятие очередных населенных пунктов в ДНР под контроль РФ отодвигает линию боевого соприкосновения от Донецка.
«Отмечу, что взятие очередных населенных пунктов отодвигает линию боевого соприкосновения от Донецка. Естественно, чем дальше будет отодвинута линия боевого соприкосновения от Донецка, Горловки и других многострадальных городов, которые сейчас страдают от украинских обстрелов, тем у украинских боевиков будет меньше возможностей обстреливать данные населенные пункты. По крайней мере, уже некоторые типы и виды вооружений просто не будут доставать до этих больших населенных пунктов», – сказал Марочко.
По словам подполковника ЛНР в отставке, на скорость взятия Покровска влияет множество факторов, среди которых объем западной помощи Киеву и погодные условия.
«Ресурсы, которые находятся в подчинении украинской армии, та помощь, которая идет с Запада, погодные условия влияют на проведение специальной военной операции, еще много других факторов, которые так или иначе оказывают свое воздействие на временные рамки проведения той или иной операции. На данный момент погодные условия не осложняют ситуацию, поскольку мы находимся на юге России. У нас еще довольно высокие положительные температуры, осадков обильных нет. Если пойдут дожди, будет распутица, то логистика затруднится, что тоже повлияет на продвижение наших войск», – добавил собеседник НСН.
Покровск расположен в 66 км к северо-западу от Донецка. Центр одноименного района и городской общины. Расположен неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины. После начала боевых действий на Украине в 2022 году Покровск долгое время оставался тыловым городом и был под контролем Киева. В августе 2024 года к предместьям Покровска вышли российские войска.
Вместе с городами Доброполье, Мирноград (Димитров), Новогродовка и Селидово и прилегающими к ним более мелкими населенными пунктами образует Покровскую городскую агломерацию (все – в Покровском районе).
Ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в разговоре с НСН сообщил, что взятие российскими силами Угледара открывает Запорожский фронт, где штурмы могут вестись сегодня только с фланга, а также Днепропетровскую область, передает «Радиоточка НСН».
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