«Зайти с фланга»: Взятие Угледара открывает России путь на Запорожье и Днепр
Олег Царев заявил НСН, что взятие за Угледаром Покровска создаст большой котел, что позволит сконцентрироваться на северной части ДНР.
Взятие российскими силами Угледара открывает запорожский фронт, где штурмы могут вестись сегодня только с фланга, а также Днепропетровскую область, рассказал в интервью НСН экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.
Российские военнослужащие взяли под контроль город Угледар в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Минобороны РФ эту информацию пока не подтверждали. Царев рассказал о важности населенного пункта.
«Вчера впервые в украинских новостях упомянули Угледар. Угледар – чрезвычайно важный город, он важен, с одной стороны, для наступления на Запорожье. Мы сможем двигаться на запорожском фронте, в районе Работино там серьезный укрепрайон. В лоб его штурмовать очень сложно, а зайти с фланга легче. С другой стороны, можно двигаться на Покровск, там зайти с южного фланга, сначала взять Курахово. Очень жаль, что не смогли замкнуть котел. Как мы видим, обрушения фронта в самом Угледаре не произошло, они отходят и просачиваются через проселочные дороги», - рассказал он.
Взятие Покровска создаст большой котел, что позволит сконцентрироваться на северной части ДНР, добавил Царев.
«Если будет взято Курахово и Покровск, начинается Днепропетровская область. Если возьмем этот узел, всю Донецкую область с юга, у нас останется северная часть ДНР – Славянская агломерация. Если возьмем Покровск, получится большой котел. Со Славянска все началось, Славянском освобождение ДНР и закончится», - добавил собеседник НСН.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские силы освободили населенный пункт Украинск в ДНР.
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