«Зайти с фланга»: Взятие Угледара открывает России путь на Запорожье и Днепр

«Вчера впервые в украинских новостях упомянули Угледар. Угледар – чрезвычайно важный город, он важен, с одной стороны, для наступления на Запорожье. Мы сможем двигаться на запорожском фронте, в районе Работино там серьезный укрепрайон. В лоб его штурмовать очень сложно, а зайти с фланга легче. С другой стороны, можно двигаться на Покровск, там зайти с южного фланга, сначала взять Курахово. Очень жаль, что не смогли замкнуть котел. Как мы видим, обрушения фронта в самом Угледаре не произошло, они отходят и просачиваются через проселочные дороги», - рассказал он.

Взятие Покровска создаст большой котел, что позволит сконцентрироваться на северной части ДНР, добавил Царев.

«Если будет взято Курахово и Покровск, начинается Днепропетровская область. Если возьмем этот узел, всю Донецкую область с юга, у нас останется северная часть ДНР – Славянская агломерация. Если возьмем Покровск, получится большой котел. Со Славянска все началось, Славянском освобождение ДНР и закончится», - добавил собеседник НСН.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские силы освободили населенный пункт Украинск в ДНР.