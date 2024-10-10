«Транспортный узел»: Взятие Покровска в ДНР лишит ВСУ снабжения

Российские военные продолжают развивать удар по Покровску сразу с нескольких направлений, включая южный фланг и уже находятся на подступах к городу, сообщает RT со ссылкой на бойцов группировки «Центр». По словам Рогова, взятие города имеет важное стратегическое значение.

«Продвижение в направлении Покровска дает нам ряд преимуществ, которые мы увидим достаточно быстро. Это крупный транспортный узел, там сходятся несколько транспортных магистралей, что дает возможность контролировать подставки по железной дороге и автомобилями с севера на юг. Взятие города российскими военными в значительной степени лишит ВСУ возможности обеспечивать четкое ритмичное снабжение. Ритмичность подставок - это гарантия активных и успешных действий армии на фронте, если их нет – у ВСУ появятся проблемы со своевременным подвозом боеприпасов, личного состава, военной техники», - сообщил он.