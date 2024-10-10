«Транспортный узел»: Взятие Покровска в ДНР лишит ВСУ снабжения

Российские военные настроены идти вперед, а дух противника сломлен, рассказал НСН Владимир Рогов.


Покровск (до 2016 год Красноармейск – прим. НСН) является важным транспортным хабом, взятие которого позволило бы российским военным контролировать поставки для ВСУ, заявил в беседе с НСН председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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Российские военные продолжают развивать удар по Покровску сразу с нескольких направлений, включая южный фланг и уже находятся на подступах к городу, сообщает RT со ссылкой на бойцов группировки «Центр». По словам Рогова, взятие города имеет важное стратегическое значение.

«Продвижение в направлении Покровска дает нам ряд преимуществ, которые мы увидим достаточно быстро. Это крупный транспортный узел, там сходятся несколько транспортных магистралей, что дает возможность контролировать подставки по железной дороге и автомобилями с севера на юг. Взятие города российскими военными в значительной степени лишит ВСУ возможности обеспечивать четкое ритмичное снабжение. Ритмичность подставок - это гарантия активных и успешных действий армии на фронте, если их нет – у ВСУ появятся проблемы со своевременным подвозом боеприпасов, личного состава, военной техники», - сообщил он.

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Как добавил собеседник НСН, ВСУ долго готовились к обороне населенного пункта, однако общий дух противника сломлен.

«В городе созданы хорошие укрепрайоны, ВСУ довольно долго готовились к обороне, поскольку Владимир Зеленский прекрасно понимает важность и ценность данного направления и конкретного города. Однако шаг за шагом успехи российской армии развиваются достаточно быстро. Общий настрой российских военных – идти вперед, а дух противника сломлен. Надеюсь, осень станет для нас победной в плане продвижения на Запад и освобождения все большего количества городов. В условиях распутицы мы переходим с одного вида транспорта на другой. Думаю, возьмем Покровск намного быстрее, чем противник пытается удержать его. Однако важна не скорость, а сохранение жизни русских солдат», - подытожил он.

Ранее российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все ведущие в Угледар (ДНР) дороги, по которым шло снабжение и пополнение живой силой украинской группировки в городе. Как рассказал «Радиоточке НСН» военкор Александр Коц, если наступление будет успешным и впредь, у ВСУ не останется выбора, кроме как сдаться в плен.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев

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