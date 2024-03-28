Ушли в оборону: Киев заявил о стагнации ВСУ на передовой, ВС РФ «давят» по фронту
Украинские власти заявили, что ВСУ находятся в стагнации из-за недостатка западной помощи. Тем временем российская армия «давит» оборону Украины на Донецком и Запорожском фронтах, пробиваясь вперед.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас находятся в стагнации на передовой, нужно проработать дальнейшие действия. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Радио NV (New Voice).
«Необходимо прорабатывать сценарии, что нам нужно делать с точки зрения ресурсного обеспечения и информационной составляющей, чтобы усилить все-таки понимание у наших партнеров, что стагнация – это как раз удорожание (боевых действий – ред. НСН)», – сказал он.
Подоляк объяснил, что, говоря о стагнации, он имеет ввиду недостаток ресурсов для эффективных наступательных действий ВСУ, в том числе на тактическом уровне. Он уточнил, что стагнация выражается в проведении украинской армией исключительно оборонительных операций на фронте. Он вновь напомнил о медленных поставках помощи Киеву со стороны союзников.
Так, недостаток ресурсов у Украины связан с тем, что Соединенные Штаты с осени не могут согласовать выделение ей дополнительного финансирования для поставок вооружения. На этом фоне страны Евросоюза ищут, откуда взять деньги на помощь Киеву. При этом ряд экспертов отмечает, что даже если на Украине появятся западные войска, ситуация на поле боя не изменится в сторону Киева.
Обозреватель газеты Le Figaro Рено Жирар 28 марта выразил уверенность, что французской армии не хватит опыта и ресурсов, чтобы вести бой против российских войск на Украине. Он напомнил, что за последние десять лет французские войска сражались лишь с исламскими радикалами, «разгуливающими в обычных сандалиях».
«Российские солдаты имеют некую боевую закалку, поскольку непосредственно участвовали в (полноценном – ред. НСН) военном конфликте», – сказал он.
Между тем российская армия продолжает активные действия на Донецком и Запорожском фронтах. По данным Telegram-канала «WarGonzo» на утро 28 марта, на Донецком фронте российские войска продвинулись в Новомихайловке, в районе Победы идут позиционные бои. Отмечается, что Вооруженные силы РФ предпринимают попытки продвинуться к Георгиевке.
«На подступах к Красногоровке есть тактические успехи российских войск. Там ВС РФ удалось продвинуться с южной стороны. Ожесточенные встречные бои продолжаются в Первомайском», – говорится в сообщении.
Согласно данным, в районе Тоненького ВС РФ продолжают «давить» на позиции украинских войск, пробиваясь в сторону Уманского и Яснобродовки, однако ВСУ не отступают и проводят контратаки. Кроме того, тяжелые бои продолжаются на подступах к Семеновке, где ВСУ также пытаются контратаковать, а в Бердычах российские войска улучшили свои позиции.
Подчеркивается, что на Бахмутовском направлении российская армия продолжает продвигаться по направлению к Часов Яру, в Ивановском (Красном) российские войска отбили контратаку ВСУ и продолжают зачистку населенного пункта.
Тем временем на Запорожский фронте в Работино идут тяжелые позиционные бои. По данным канала, артиллерия активно работает с обеих сторон, а северо-западнее Вербового ВС РФ продолжают «давить» на оборону ВСУ. На Луганском фронте тяжелые встречные бои идут в Синьковке, ВС РФ смогли улучшить свои позиции у Тернов, добавляется в сообщении.
Украина отказывается садиться за стол переговоров с Россией, однако многие страны и организации продолжают призывать стороны к диалогу. Так, Международная ассоциация друзей Крыма (IAFC) заявила, что обеспокоена милитаризацией и призывает всех людей и организации в Евросоюзе активизировать усилия по продвижению мира и диалога посредством народной дипломатии.
«Вместо того, чтобы решать глубокие социально-экономические проблемы, лидеры Франции, Италии, Греции, Польши, Румынии, стран Балтии добиваются увеличения поставок оружия (и, возможно, военного персонала) на Украину, чтобы принести народу Украины еще больше трудностей и боли», – приводит РИА Новости текст обращения IAFC.
Ранее, 20 марта, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ за первые три месяца 2024 года почти в три раза превышают показатели за аналогичный период прошлого года. По его словам, потери украинской армии составили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц вооружения, в том числе четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS, 11 пусковых установок ЗРК, в том числе пять Patriot, передает «Радиоточка НСН».
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