Ушли в оборону: Киев заявил о стагнации ВСУ на передовой, ВС РФ «давят» по фронту

Подоляк объяснил, что, говоря о стагнации, он имеет ввиду недостаток ресурсов для эффективных наступательных действий ВСУ, в том числе на тактическом уровне. Он уточнил, что стагнация выражается в проведении украинской армией исключительно оборонительных операций на фронте. Он вновь напомнил о медленных поставках помощи Киеву со стороны союзников.

Так, недостаток ресурсов у Украины связан с тем, что Соединенные Штаты с осени не могут согласовать выделение ей дополнительного финансирования для поставок вооружения. На этом фоне страны Евросоюза ищут, откуда взять деньги на помощь Киеву. При этом ряд экспертов отмечает, что даже если на Украине появятся западные войска, ситуация на поле боя не изменится в сторону Киева.

Обозреватель газеты Le Figaro Рено Жирар 28 марта выразил уверенность, что французской армии не хватит опыта и ресурсов, чтобы вести бой против российских войск на Украине. Он напомнил, что за последние десять лет французские войска сражались лишь с исламскими радикалами, «разгуливающими в обычных сандалиях».

«Российские солдаты имеют некую боевую закалку, поскольку непосредственно участвовали в (полноценном – ред. НСН) военном конфликте», – сказал он.

Между тем российская армия продолжает активные действия на Донецком и Запорожском фронтах. По данным Telegram-канала «WarGonzo» на утро 28 марта, на Донецком фронте российские войска продвинулись в Новомихайловке, в районе Победы идут позиционные бои. Отмечается, что Вооруженные силы РФ предпринимают попытки продвинуться к Георгиевке.